Отцовские гены победили: Меган Маркл и принц Гарри впервые показали лицо годовалой дочери

Елизавета II наконец-то познакомилась с дочерью Меган Маркл и принца Гарри.

За герцогами Сассекскими уже который год тянется череда скандалов. Все началось с того, что супруги пошли против членов королевской семьи и Елизаветы II, покинув Великобританию, а позже дав резонансное интервью Опре Уинфри, разоблачающее монарших родственников. Неудивительно, что оскандалившиеся Меган Маркл и принц Гарри решили скрывать своих наследников от широкой публики.

Год назад у герцогов Сассекских родился второй ребенок – дочь, которой дали имя Лилибет Диана в честь бабушки и мамы принца. Все это время супруги скрывали свою наследницу не только от глаз общественности, но и от самой Елизаветы II. К слову, их знакомство состоялось только на днях, когда родители Лилибет Дианы впервые за долгое время приехали в Англию. По слухам, королева запретила снимать момент встречи с внучкой, но в Сети все же появились снимки годовалой малышки.

Их сделал британский фотограф Мисан Харриман в день рождения девочки 4 июня и опубликовал в своем микроблоге. На одной из фотографий дочь Меган Маркл и принца Гарри сидит на траве в легком голубом платье и с бантом на голове. Пользователи тут же пришли в восторг от красоты малышки и принялись гадать, на кого же она похожа. Почти все поклонники монаршей пары пришли к выводу, что отцовские гены победили.

"Очень похожа на папу, как и братик! Дочка Гарри! Маленькая принцесса", – написали в комментариях к снимку наследницы Меган Маркл и принца Гарри пользователи.