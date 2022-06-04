"Любовь и не только!": Николаев застукал жену с соседом во время близости

Далеко не каждая звездная семья способна оставаться крепкой долгие годы. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова сумели сохранить брак, несмотря на козни завистников и происки недоброжелателей. Со временем их чувства только усиливаются, а избытком теплых чувств супруги одаривают окружающих.
Выяснилось, что одним из самых близких друзей четы является продюсер Роман Емельянов. Супруги поздравили его в день рождения яркими публикациями. Юлия Проскурякова разместила в личном блоге особенно трогательный пост с душевной фотографией.
Снимок идеально отражает близость певицы с импозантным брюнетом. В кадре Роман сидит на корточках и держит за туловище маленькую дочь артистов Веронику, тем временем Юлия Проскурякова нежно обнимает мужчину сзади. А вот Игорь Николаев скромно присел в сторонке от веселой компании, будто застукал супругу с более интересным партнером и решил не мешать.
Роман Емельянов получил от супруги музыканта еще и письменные пожелания. "Ты классный, отзывчивый, добрый и очень цельный человек! Спасибо за Дружбу и поддержку! Будь счастлив! Выпей за любовь и не только!" — выразилась блондинка.
Торжественный текст жена Игоря Николаева написала от лица всей семьи. Юлия Проскурякова уточнила, что приходится имениннику не только другом, но и соседкой.