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Шоу-бизнес
"Любовь и не только!": Николаев застукал жену с соседом во время близости

"Любовь и не только!": Николаев застукал жену с соседом во время близости

62-летний артист впустил в семью смазливого брюнета. Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова уже не скрывают личную жизнь.
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Далеко не каждая звездная семья способна оставаться крепкой долгие годы. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова сумели сохранить брак, несмотря на козни завистников и происки недоброжелателей. Со временем их чувства только усиливаются, а избытком теплых чувств супруги одаривают окружающих.

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 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Юлия Павловна Проскурякова

Юлия Павловна Проскурякова певица

Выяснилось, что одним из самых близких друзей четы является продюсер Роман Емельянов. Супруги поздравили его в день рождения яркими публикациями. Юлия Проскурякова разместила в личном блоге особенно трогательный пост с душевной фотографией.

Снимок идеально отражает близость певицы с импозантным брюнетом. В кадре Роман сидит на корточках и держит за туловище маленькую дочь артистов Веронику, тем временем Юлия Проскурякова нежно обнимает мужчину сзади. А вот Игорь Николаев скромно присел в сторонке от веселой компании, будто застукал супругу с более интересным партнером и решил не мешать.

Роман Емельянов получил от супруги музыканта еще и письменные пожелания. "Ты классный, отзывчивый, добрый и очень цельный человек! Спасибо за Дружбу и поддержку! Будь счастлив! Выпей за любовь и не только!" — выразилась блондинка.

Торжественный текст жена Игоря Николаева написала от лица всей семьи. Юлия Проскурякова уточнила, что приходится имениннику не только другом, но и соседкой.

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Автор: 4 июня 2022, 09:21 Источник: Соцсети • Требует проверки
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