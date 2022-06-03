Букингемский дворец сообщил о внезапной пропаже Елизаветы II

В Великобритании продолжаются празднования по случаю 70-летнего (платинового) юбилея пребывания королевы Елизаветы II на троне. В честь этого события запланировано множество мероприятий, в которых полагается участвовать и самой монархине, однако она неожиданно пропала.
Сегодня королева пропустила торжественную службу в соборе Святого Павла, что очень обеспокоило многих британцев. Мероприятие, запланированное на субботу 4 июня, 96-летняя королева опять пропустит – официальную информацию об отсутствии правительницы распространил Букингемский дворец. Королева не сможет посетить скачки на ипподроме Эпсом-Даунс на юго-востоке Англии.
Сообщается, что внезапная пропажа Елизаветы второй обусловлена проблемами с мобильностью. Вместо личного присутствия на праздничном мероприятии королева будет смотреть скачки по телевизору из Виндзорского замка – сообщает телеканал Sky News.
Напомним, что масштабное празднование платинового юбилея стартовало 2 июня. В первый день Елизавета II нашла в себе силы выйти к людям. Опирающаяся на трость монархиня присутствовала утром на военном параде, а вечером – на церемонии зажжения огня в Виндзорском замке. При этом правительница Британии ощутила некоторый дискомфорт и решила воздержаться от посещения дальнейших мероприятий в свою честь. Именно с этим связана внезапная пропажа Елизаветы II, так взволновавшая ее подданных.