"Она любит и ее любят!": Раскрыт главный роман Алины Кабаевой

Недавно Великобритания ввела санкции против российской гимнастки и общественницы Алины Кабаевой, бывшей жены и родственников президента России Владимира Путина.
Новые санкции подразумевают под собой заморозку активов, запрет на въезд или пребывание в Великобритании, а также значительные транспортные ограничения.
Но если санкции против политических деятелей еще можно понять, то при чем здесь Алина Кабаева? Ведь кроме спорта и благотворительности она нигде не замечена. Из Госдумы она давно ушла...
Блогер и бизнесвумен Яна Муратова считает такие действия со стороны Запада неприемлемыми. Впрочем, по словам Яны, Кабаева вряд ли пострадает от введения новых санкций. Ведь главное в ее жизни – это любовь.
"Алина Кабаева выдающиеся спортсменка, и то, что Запад ввел санкции, это говорит об их слабости! Я считаю, вводить ограничения людям, которые имеют огромные заслуги в спорте, в том числе мировом, это абсурд! Но Алина точно не расстроится, у нас огромная страна, которую она любит! И в которой ее любят!!! А пока собаки лают, караван идет..." – заявила в комментарии для "Дни.ру" Яна Муратова.