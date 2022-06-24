"Дети с аутизмом прекрасны!": Бузова сообщила об особенном ребенке

Аутизм – это очень вариабельное расстройство нервного развития, симптомы которого впервые появляются в младенчестве или детстве и обычно протекают устойчиво без ремиссии. Аутичные люди могут быть сильно ослаблены в некоторых отношениях, но в других-средними или даже превосходными. Во всем мире аутизм, по оценкам, затрагивает 24,8 миллиона человек.



Самая популярная девушка страны Ольга Бузова не смогла пройти мимо скандального происшествия в ее родном Санкт-Петербурге, где работник парка культуры метелкой прогонял женщину с ребенком, страдающим аутизмом. Молодой человек не только несколько раз ударил малыша, но еще и оскорбил, заявив, что "таких детей нужно усыплять".

Бузова пришла в ярость от увиденного.

"Как вообще можно гнать ребенка метлой?! Это вообще что такое? Когда женщина сказала, что ребенок особенный, у него аутизм, этот му**к с метелкой сказал, что "таких нужно усыплять"! Что? Это таких, как ты, надо усыплять! – поражена Ольга. – В парке заявили, что сотрудник уволен. Но таких нужно ставить на учет и держать подальше от общества!"

Кроме гневных сообщений в адрес теперь уже бывшего сотрудника парка, Ольга написала очень трогательное сообщение, где поддержала каждого родителя с особенными детьми.

"Дети с аутизмом прекрасны! Я хочу сказать это каждому родителю у кого растет особенный ребенок! Вы это знаете лучше меня. Я прошу вас, когда вы сталкиваетесь с такими, как этот, му**ками, не обращать внимания. Ведь ваш особенный ребенок делает мир лучше! Я верю, что мы все вместе построим инклюзивный мир, в котором будет царить любовь и толерантность ко всем особенным людям", – уверяет Бузова.

Также телеведущая поделилась своим опытом общения с аутистами. По словам Бузовой, она однажды посетила кафе в Лос-Анджелесе, где сотрудники были с этим диагнозом: "За кассой этого кафе стоял прекрасный молодой человек с аутизмом. Его глаза я не забуду никогда! В них было столько света и огня. Дак вот – это был самый вкусный хот-дог и лимонад, которые я ела/пила когда-либо! Потому что их делали с огромной любовью и с чистотой в сердце"

Сейчас Ольге ищет с помощью своих 23 миллионов подписчиков эту женщину с ребенком из парка, чтобы сделать мальчику подарок.