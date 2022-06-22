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Шоу-бизнес
Юлечка забрала: связь Началовой с Нарциссом вскрылась после смерти

Юлечка забрала: связь Началовой с Нарциссом вскрылась после смерти

Смерть 45-летнего певца Пьера Нарцисса потрясла страну. Любимый всеми "шоколадный заяц" не перенес операции. Сейчас появляются новые подробности его скоропостижной кончины.
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Бывшая жена "шоколадного зайца" Валерия Калачева заявила, что Пьер Нарцисс страдал от подагры, несвоевременное лечение которой привело к возникновению множества сопутствующих заболеваний.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

"У него осложнения пошли от неправильного лечения подагры. Каждый из нас может изучить в интернете болезнь и быть самодоктором. Но лучше всегда, если у тебя редкая болезнь, найти узкопрофильного, специализирующегося конкретно на этом талантливого врача, чтобы он вел лечение. Он думал, что подагра пройдет, а она скопила такое количество ядовитой мочевой кислоты, креатинина, что он уникальным образом осел на внутренних органах, вызвав их недостаточность. Первое – почки, второе – поджелудочная железа. Третье – сердце. Это никто не мог понять, когда он был доставлен в реанимацию с гемодиализмом", – приводит слова бывшей жены певца REN.TV.

В течении этой страшной болезни Пьер Нарцисс был схож с певицей Юлией Началовой, которая тоже страдала от подагры и умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. После ее кончины главврач клиники "Можайка 10" Василий Шуров, обследовавший артистку, заявил: "Она проходила лечение в связи с подагрой. Упала в обморок, после чего пришла в клинику к неврологу. Но уже в клинике выяснилось, что невролог здесь не нужен, у нее нарушена функция почек, как следствие подагры".

Сама Началова в одном из последних интервью признавалась, что отправилась к врачу, лишь когда боли в суставах стали нестерпимыми. "Сама виновата – дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим", – охала артистка.

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Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2022, 15:52 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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