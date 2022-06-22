Юлечка забрала: связь Началовой с Нарциссом вскрылась после смерти

Смерть 45-летнего певца Пьера Нарцисса потрясла страну. Любимый всеми "шоколадный заяц" не перенес операции. Сейчас появляются новые подробности его скоропостижной кончины.

Бывшая жена "шоколадного зайца" Валерия Калачева заявила, что Пьер Нарцисс страдал от подагры, несвоевременное лечение которой привело к возникновению множества сопутствующих заболеваний.

"У него осложнения пошли от неправильного лечения подагры. Каждый из нас может изучить в интернете болезнь и быть самодоктором. Но лучше всегда, если у тебя редкая болезнь, найти узкопрофильного, специализирующегося конкретно на этом талантливого врача, чтобы он вел лечение. Он думал, что подагра пройдет, а она скопила такое количество ядовитой мочевой кислоты, креатинина, что он уникальным образом осел на внутренних органах, вызвав их недостаточность. Первое – почки, второе – поджелудочная железа. Третье – сердце. Это никто не мог понять, когда он был доставлен в реанимацию с гемодиализмом", – приводит слова бывшей жены певца REN.TV.

В течении этой страшной болезни Пьер Нарцисс был схож с певицей Юлией Началовой, которая тоже страдала от подагры и умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. После ее кончины главврач клиники "Можайка 10" Василий Шуров, обследовавший артистку, заявил: "Она проходила лечение в связи с подагрой. Упала в обморок, после чего пришла в клинику к неврологу. Но уже в клинике выяснилось, что невролог здесь не нужен, у нее нарушена функция почек, как следствие подагры".

Сама Началова в одном из последних интервью признавалась, что отправилась к врачу, лишь когда боли в суставах стали нестерпимыми. "Сама виновата – дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим", – охала артистка.