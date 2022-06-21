"Умерла": Известие о смерти от семьи Газманова довело народ до слез

Если прославленный музыкант не привык общаться с поклонниками через социальные сети, то его супруга делает это постоянно. Возлюбленная Олега Газманова нередко делится с пользователями новостями из жизни семейства, а иногда рассказывает печальные истории, которые никого не оставляют равнодушными.
Накануне дизайнер интерьеров написала в своем микроблоге длинный и весьма поучительный текст. В его основе – случай из жизни семьи, которая потеряла близкого человека. "Заболела теща, через неделю умерла", – процитировала начало повествования супруга знаменитого артиста. У женщины остался пес и муж, которых родственники приютила у себя. С тестем проблем не было, а вот собака своим скверным характером навела суету в доме, причем такую, что у домочадцев даже были мысли усыпить питомца.
В один момент псу потребовался триминг, но ни один мастер не брался за агрессивное животное. В конце концов нашлась хрупкая девушка, которая смогла усмирить собаку и заодно посоветовала новым хозяевам объяснить ей, что его прежняя хозяйка умерла. Близкие так и сделали, и пес мигом преобразился.
Финал истории оказался очень трогательным: сын героя рассказа женился на том самом мастере, а потом они забрали к себе преобразившегося питомца. Поклонников история от семьи Газмановых про известие о смерти хозяйки, так повлиявшей на поведение собаки, буквально довела до слез. "Марина, читала и плакала! Спасибо Вам за этот рассказ! Все правильно!", – написал кто-то из пользователей.