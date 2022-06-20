"Глубоко": Возбужденная жена Газманова облизала 90-летнего старикана

В сердце Марины Газмановой запал не только ее супруг. Накануне она сделала заявление о любви к другому.

Жена Олега Газманова давно заявляла о своей любви к литературе. Женщина даже сама попробовала себя в роли писательницы. Так, она является автором книг "Единственная нарисовать мечту" и "Откровенник". Накануне она призналась в любви к творчеству Роберта Рождественского. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Марина Газманова опубликовала красивое видео. На нем супруга певца плывет на сап-борде, возбужденная увлеченным занятием. Навстречу ей гребет, видимо, любимый муж. Ролик сопровождается красивой музыкой, которую, по словам женщины, написал сам Олег Газманов. Также она процитировала стихотворение Рождественского и добавила несколько хвалебных слов от себя.

"Мой любимый поэт! Как он чувствовал женщину и слагал о ней глубоко. Разве так может понимать мужчина природу женскую? Только поэт!", – облизала Газманова 90-летнего старикана, рассыпавшись в комплиментах.

Поклонники Марины поддержали ее и тоже восхитились творчеством Роберта. "Как красиво и трогательно. До глубины души", "Талантливые люди творят чудеса. Божественно!", "Настоящее произведение искусства", "Очень нравится этот поэт, потрясающе получилось", – написали пользователи сети.

Напомним, Марина и Олег Газмановы считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако недавно поклонники супругов серьезно перепугались за их отношения. Так, они вместе уехали в Воронеж, но там Марина внезапно просила мужа. По ее словам, родной город в последнее время снился ей, поэтому ей потребовалось полное одиночество, чтобы закрыть все гештальты.