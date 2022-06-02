Объявлено о возвращении Пугачевой в Россию: Знает, что делает

Никас Сафронов высказался об отъезде Аллы Пугачевой за границу.

Если в политике самой обсуждаемой новостью по сей день является российская спецоперация на Украине, то в шоу-бизнесе – отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль. Поездку семейства многие приняли за желание сбежать из страны. Так ли это на самом деле, неизвестно, однако некоторые российские знаменитости уверены: артистка и юморист вернутся на родину.

Например, так считает заслуженный художник России Никас Сафронов. Во время недавней беседы с журналистами на светском мероприятии он заявил: "Это ее (Аллы Борисовны – Прим. ред.) личное дело, она сама знает, что делает. <...> Я думаю, Алла вернется". Он дал понять, что не считает отъезд пары тем, что необходимо обсуждать.

Кстати, Сафронов скоро сам покинет Россию на некоторое время. Художник собрался в Грецию. Там он хочет решить вопросы, связанные с недвижимостью. Также Никас Степанович сообщил, что в Турции на берегу моря продолжается строительство его дома. Он выразил надежду на то, что в скором времени все вернется на круги своя и путешествие за границу не будет вызывать сложностей.

Напомним, на днях на здании телецентре "Останкино" появилась унизительная для Аллы Пугачевой надпись. Подробнее об этом писали "Дни.ру".