Потерял семью, которую обрел только в 45 лет, и живет в деревне один: что стало с актером Балуевым

С экранов Александр кажется уверенным в себе мужчиной и настоящим сердцеедом. Но это только кажется. На самом деле Балуев – человек тихий, к тому же, совсем не влюбчивый.

Александр Балуев уже много лет остается одним из самых востребованных актеров. Даже в свои 63 года он активно снимается в кино, продолжая радовать новыми ролями зрителей и многочисленных поклонниц. Многие женщины считают Балуева эталоном мужчины, но он подарил свое сердце пока только одной. Лишь после 40 лет Александр создал семью, которая сделала его по-настоящему счастливым человеком. Увы, счастье продлилось всего 10 лет.

Удача в карьере Балуеву улыбнулась почти сразу. Пусть не с первого раза, но он сдал вступительные экзамены и освоил актерское ремесло. Окончив Школу-студию МХАТ, Александр дебютировал на экранах в сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи", а уже спустя несколько лет стал любимцем зрителей. Первая популярность пришла к актеру после выхода фильма "Мусульманин", но настоящую славу он обрел с ролью в картине "Благословите женщину". Именно тогда о нем заговорила вся страна.

Творческая деятельность артиста шла как по маслу. Он регулярно появлялся на экранах, радовал поклонников новыми образами и с первых секунд покорял зрительниц. Несмотря на большое число воздыхательниц, серьезные отношения у Александра были всего раз в жизни. С избранницей, гражданкой Польши и журналисткой Марией Урбановской, актер познакомился во время съемок. Она была замужем, на 8 лет старше и воспитывала двоих детей, но Балуева все это не остановило. Он влюбился с первого взгляда и добился ее.

В 2003 году, после 10 лет отношений, Александр и Мария связали себя узами брака. В том же году в семье случилось пополнение – на свет появилась малышка Мария-Анна. Балуев был невероятно счастлив, не чаял души в жене и дочке, но все закончилось спустя 10 лет. В 2013 году артист развелся с супругой, а та уехала в Польшу вместе с наследницей. По словам Александра, его жена не смогла привыкнуть к повышенному вниманию к его персоне.

Потеряв семью, которой он так дорожил, Александр Балуев остался жить один в деревне. Домом в элитном подмосковном поселке актер обзавелся еще в начале нулевых. В свои 63 года Балуев по-прежнему активно занимается карьерой, называет главной женщиной в жизни единственную дочь и старается следить за здоровьем. Последнее, судя по всему, сейчас занимает в его жизни далеко не последнее место. В прошлом году артист угодил в больницу с ковидом и здорово напугал поклонников.