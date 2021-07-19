Актер Балуев экстренно госпитализирован с поражением легких

По данным инсайдера, поражение легких у Александра Балуева сейчас составляет по 5% на каждом. Несмотря на то, что дыхательные органы звезды театра и кино пострадали не сильно, врачи решили перестраховаться. Ведь артисту уж 62 года.
Ранее
глава Минздрава Михаил
Мурашко озвучил пугающие факты о коронавирусе. Он рассказал, что поражение легких при коварной инфекции начало развиваться вдвое быстрее. По его словам, теперь у больных COVID-19 оно наступает спустя три-четыре дня. Еще не так давно этот срок составлял семь дней.
Напомним, ранее от коронавируса скончался коллега Александра Балуева – музыкант, актер, радиоведущий и поэт Петр Мамонов. Он находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ. Поклонники до последнего верили в выздоровление артиста, но чуда не произошло. Знаменитость похоронили в подмосковной Верее.
Отметим, что в фильмах и сериалах Александр Балуев зачастую играет сильных и уверенных в себе мужчин. Однако в жизни, как признавался артист, он абсолютно другой. В детстве будущий актер отличался поразительной стеснительностью.
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