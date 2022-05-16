"Живу надеждой": что происходит с Балуевым после известия о страшной болезни

Перенесший тяжелую болезнь Балуев рассказал, как протекает его жизнь.

Год назад фанатов Александра Балуева шокировало известие. Как оказалось, его сразила страшная болезнь – актер заболел коронавирусом и даже умудрился угодить в "красную зону". Несмотря на то, что недуг не угрожал жизни артиста, врачи все-таки решили отправить его в госпиталь, расположенный в Коммунарке. После выздоровления Балуев выписался и вернулся к работе. Однако, по мнению фанатов, ковид сильно изменил их кумира. Так, по словам многих, любимец миллионов сильно сдал и постарел.

Стоит отметить, что перенесшая болезнь не заставила Александра пасть духом. Артист не стал унывать и за год даже сумел восстановить силы. Кстати, Балуев попробовал себя в новой роли и оказался по другую сторону камеры. Так, на свет появился его авторское кино под названием "Отель". Главные роли в киноленте исполнили Петренко, Матвейчук, а также сам Балуев.

"Стараюсь дать надежду и сам живу надеждой", – говорит звезда. Артист заявил, что в течение жизни старается наслаждаться жизнью, однако с возрастом это становится все тяжелее. Также он добавил, что порой наступает период, когда начинаешь ценить каждую минуту и наслаждаться ею. По всей видимости, перенесенная болезнь дала Балуеву осознание, что нужно ценить каждую мелочь, которая происходит.