Горько видеть таким: народ молится за сдавшего на фоне болезни Балуева

По слухам, у актера Александра Балуева постковидный синдром.

62-летний Александр Балуев активно снимается. В этом, 2021 году, выйдут три сериала с участием знаменитости – "Собор", "Елизавета" и "Дама с собачкой". Между тем ходят слухи, что у Балуева серьезные проблемы со здоровьем. Два года назад, по данным СМИ, актер перенес сложную операцию. Подробности хирургического вмешательства знаменитость все еще держит в секрете.

Около месяца назад Александр Балуев был госпитализирован с ковидом. Под наблюдением медиков звезда сериала "Спецназ" провела несколько дней. Коронавирусная инфекция отразилась на здоровье Балуева – после выписки актер осел дома, чтобы восстановиться.

На днях Балуев впервые за долгое время вышел в свет. Знаменитость посетила детский праздник – сыну актера Глеба Матвейчука исполнился год. Свежее фото Александра Балуева с мероприятия опубликовала в личном микроблоге мама виновника торжества Елена Глазкова.

Снимок Балуева стал резонансным. Пользователи Сети отметили, что Александр сильно сдал на фоне Covid-19. Поклонникам больно видеть кумира таким, поэтому некоторые обещали молиться за актера.

"Горько видеть любимого Александра Балуева таким. Самый лучший актер. Мы с мужем его обожаем. Поставлю свечку за его здравие у иконы Пресвятой Богородицы, помолюсь. Уверена, что все будет у него хорошо", – написала фанатка звезды сериала "Спецназ".