"Плачь, Андрюша!": Страшную болезнь Малахова раскрыли на ТВ

В последнее время журналист отдалился от скандальных проектов, где на всю страну выворачивали грязное белье и устраивали потасовки. Нацепив на голову парик, резко сдавший, опухший Андрей Малахов словно задумался о душе. За спиной шептались, будто рак разделил его жизнь на "до" и "после".
Сейчас мужчина стоит у руля программы "Привет, Андрей!", которая напоминает душевные посиделки пенсионеров на закате дней. Несмотря на заурядный формат проекта и отсутствие динамики, шоумен выглядит на съемках органично — предается ностальгии и трогательно создает семейную атмосферу.
В свежем выпуске передачи Андрей Малахов попросил Аниту Цой исполнить песню "Мне нравится, что вы больны не мной" на стихи Марины Цветаевой. Когда артистка взяла гитару и прозвучали первые аккорды, ведущий сглотнул огромный комок переживаний.
Стало ясно, что страшная болезнь — любовь, которой посвящена песня, поразила журналиста в самое сердце. С лицом великого мученика телеведущий проливал горькие слезы перед камерой.
Эмоциональный накал журналиста вынудил Аниту Цой прервать выступление. "Андрюш, это не дома петь! Плачь!" — обратилась к мужчине певица, пока тот потирал пальцами мокрые щеки. Для многих осталось загадкой, почему композиция о несчастной любви так сильно тронула женатого семьянина. Возможно, до свадьбы у Андрея Малахова был роман, который закончился печально.