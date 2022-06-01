"Нет более ненавистного врага": за что на самом деле поливают помоями старушку Пугачеву

Имя Аллы Пугачевой в последнее время практически не сходит с уст россиян.

Артистка, которая в течение многих лет была настоящим кумиром миллионов, после своего отъезда из России вдруг превратились в объект травли. 73-летную Аллу Пугачеву не просто обсуждают на кухнях и поливают грязью в Сети – ситуация куда хуже. Оскорбительная надпись, предположительно адресованная Примадонне, на какое-то время появилась даже на здании телецентра.

До истинной причины травли знаменитости попыталась докопаться блогерша Лена Миро.

"Нет более ненавистного врага, чем вчерашняя звезда, да?" – саркастически заметила Миро.

На своей странице в LiveJournal журналистка вспомнила, что она сама в прошлом не раз писала о Пугачевой, комментируя ее действия, но к ней тут же прибегали возмущенные фанаты и ругались за критику великой артистки. Все как один твердили, что Примадонна достойна лучшего, она звезда. Теперь же неожиданно выяснилось, что старушка всех "достала", хотя, по мнению Миро, она не сделала для себя ничего нового – всего-то уехала за границу.

Журналистка пришла к выводу, что сегодняшние помои, льющиеся на голову Пугачевой, на самом деле связаны именно с ее непогрешимостью в глазах миллионов. Обожание толпы обернулось против самой звезды.

"Оказалось, что самый обыкновенный человек, каких очень много," – высказала свое мнение об истинной причине травли Миро.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как за распятую заживо Аллу Пугачеву впряглась София Ротару.