Униженная нецензурной надписью на "Останкино" Пугачева оставила недвусмысленное послание

Алла Пугачева дала понять, что намерена вернуться в Россию.

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На днях на здании телецентра "Останкино" в Москве появилась унизительная бегущая строка о народной артистке России Алле Пугачевой. "Хорошо, что ты убежала. Ты давно тут всех *** (достала. — Прим. ред.)", – гласила надпись на фасаде. Певица не стала молчать. Она сделала публикацию в популярной социальной сети, заявив, что чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. "Живи спокойно, страна!", – обратилась исполнительница хита "Айсберг" к россиянам.

Продюсер Павел Рудченко уверен, что свое послание Алла Борисовна адресовала конкретно тем, кто вывел на здание "Останкино" бегущую строку. Прочитав послание Пугачевой, он сделал вывод: артистка все-таки настроена вернуться в Россию, поскольку за границей "никому не нужна". Мол, певица, сославшись на свою популярную песню, дала понять, что осознает свой статус в родной стране и не отказывается от него. Слова продюсера приводит "Царьград".

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию три месяца назад, улетев в Израиль. Артистка не высказывается по поводу политической ситуации, в отличие от своего супруга. Тот публично выступил против спецоперации на Украине и распространяет недостоверные сведения о вооруженных силах РФ и их действий.