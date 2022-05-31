Бухали ночью: голый мужик в койке известного художника оказался пьяной Пугачевой

"Лихие" 90-е были временем драйва. "Тогда каждый день открывались новые имена, новые ведущие, ты открывал для себя что-то новое. Теперешнее ТВ в сравнении с тем заскорузлое, замшелое, костное, неинтересное, плоское, чмошное, неграмотное", – уверен Отар Кушанавили.
Но это было и время крутых перформансов. Дизайнер Андрей Бартенев вспоминает, как однажды он проснулся в кровати с самой... Аллой Пугачевой.
"Я проснулся ночью, а в кровати лежит Алла Борисовна Пугачева, – говорит Бартенев. – Боже, думаю, где я бухал с Аллой Борисовной и как она голая оказалась возле меня? А потом понял, что это перформер – Владислав Малышев-Монро".
Напомним, Влад Малышев-Монро был известен преображениями в знаменитостей, часто в рамках перформанса, но также и на светских вечеринках, во время вернисажей своих или чужих выставок. Лауреат премии Кандинского-2007 в номинации медиа-проект года. Алла Пугачева – один из его излюбленных образов. Малышев-Монро прожил всего 43 года и умер в 2013-м.