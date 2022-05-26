Мать часто плачет: Россия лишилась Тамары Гвердцители

В конце прошлого года Народная артистка России Тамара Гвердцители поделилась с поклонниками личным горем. Она рассказала в социальных сетях о смерти отца, грузинского ученого Михаил Гвердцители. Звезда эстрады призналась, что ее матери тоже сейчас тяжела: из-за семейного горя она часто плачет и нуждается в поддержке.
60-летняя певица из-за траура даже отменила свои концерты. А на днях любимая миллионами исполнительница приняла решение уехать на родину. Меж тем, артистка мотивировала свой отъезд из России в Грузию не семейными обстоятельства, а политическими взглядами.
Тамара Гвердцители вновь отменила выступления в нашей стране. Подобными образом она решила показать свое отношение к специальной военной операции на Украине. Очевидно, что ее радикальные шаги могут негативно сказаться на карьере.
По крайней мере, на ближайшее время Россия лишилась Тамары Гвердцители. Скорее всего, она уже улетела из Москвы в Тбилиси. Новость об уходе звезды с отечественной сцены прокомментировал концертный промоутер Сергей Лавров.
По его словам, певицу ожидает забвение, потому что она больше сможет выступать на мероприятиях в Кремле и сниматься в программах на федеральных каналах. Организатор выступлений также подчеркнул, что публика уже перестала посещать концерты Тамары Гвердцители.