Ничего себе! Дочь Началовой с пышной грудью взбудоражила фанатов

На днях Вера Алдонина посетила торжественное мероприятие. В сопровождении бабушки и дедушки наследница Юлии Началовой отправилась на праздничное открытие Музыкальной академии своей крестной – Ларисы Долиной. Для светского приема девушка выбрала довольно смелый и запоминающийся образ.
Как сообщил The Voice, опубликовавший фото, юная певица облачилась в черное обтягивающее платье длины мини, жакет в тон и бежевые лодочки. Облегающий наряд подчеркнул красивую фигуру: тонкую талию и пышную грудь девушки. Вместо длинных локонов Вера сделала себе каре и накрутила мелкие кудри – получилось очень стильно.
В такой сногсшибательной красотке пользователи не сразу признали дочь Началовой. Взрослый образ еще такой юной Алдониной взбудоражил и восхитил фанатов. Люди оставили начинающей исполнительнице множество комплиментов.
"Как выросла! Настоящая леди!", "Вот это сюрприз! Сразу не узнать!", "Всегда такая разная, но красивая!" – восхитились фолловеры.
Пользователи часто жалеют о том, что Юлия Началова не видит свою дочь такой. Люди уверены, что певица гордилась бы своей красивой и талантливой наследницей. Напомним, что артистка ушла из жизни еще три года назад.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как повзрослевшая дочь Юлии Началовой сделала невероятное.