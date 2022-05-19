Сбежавший из России Соколовский подверг сына-грудничка риску

В мае Влад Соколовский, взяв с собой возлюбленную и маленького сына, сбежал из суетной Москвы на Бали. Певец делится фотографиями с отпуска в социальных сетях и делится с поклонниками и журналистами своими впечатлениями. Артист признается, что в Индонезии почувствовал себя как дома.
Отправляясь в путешествие, Соколовский подверг сына-грудничка риску. Бывший участник группы "БиС" очень переживал за наследника, ведь маленький ребенок мог не перенести жару. Также у детей есть другие индивидуальные моменты, о которых не стоит забывать родителям, знает Влад.
По его словам, все обошлось. Маленький Дэвид (так певец назвал своего сынишку) чувствует себя хорошо, поэтому семья намерена остаться на Бали еще на некоторое время. Кстати, артист уже успел познакомить недавно родившегося отпрыска и свою дочь Мию, которая тоже проводит время в Индонезии вместе с матерью – бывшей женой Соколовского Ритой Дакотой.
Напомним, о беременности возлюбленной певца Ангелины Сурковой стало известно осенью прошлого года. Мальчик появился на свет в марте. Влад Соколовский сам сообщил поклонникам о пополнении в семействе.