"Я ухожу от тебя!": заявившая об эмиграции жена Мартиросяна оставила эмоциональное сообщение

Недавно супруга Гарика Мартиросяна, вернувшаяся из ОАЭ, заявила, что собирается "эмигрировать в Сочи", потому что знает "сочинский язык" и сможет быстро там "ассимилироваться". Жанна Левина повеселила таким сообщением подписчиков в социальных сетях.
Позднее жена одного из известных российских комиков разместила картинку, на которой изображено расставание пары. "Я ухожу от тебя!", – эмоционально сообщила нарисованная женщина. "Кто ты? И зачем приходила?", – поинтересовался изображенный на картинке мужчина.
Опубликовав мем, Левина снова заставила подписчиков посмеяться. Однако некоторые интернет-пользователи, зная, что в каждой шутке есть доля правды, стали подозревать, что в семье знаменитого юмориста не все гладко. Но им остается только гадать, поскольку ни Гарик, ни Жанна не выносят сор избы.
Ранее женщина высказалась о назначении своего супруга вместо Ивана Урганта. Комментируя сообщения о том, что Гарик Мартиросян обзаведется собственным шоу на федеральном канале, Жанна Левина не стала давать опровержения. Ее слова приводили "Дни.ру".