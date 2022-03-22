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Шоу-бизнес
"Продолжает прогрессировать": Жена о назначении Мартиросяна вместо сбежавшего Урганта

"Продолжает прогрессировать": Жена о назначении Мартиросяна вместо сбежавшего Урганта

В СМИ появилась новость о том, что покинувшему Россию Ивану Урганту нашли замену в эфире.
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Говорят, что на "Первом канале" появится новое вечернее шоу, а его ведущим станет популярный комик Гарик Мартиросян. В Сети даже разлетелось название новое проекта: по слухам, он будет называться "Круглосуточный Мартиросян" и заменит программу "Вечерний Ургант", ведущий которой уехал за границу.

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 Гарик Юрьевич Мартиросян

Гарик Юрьевич Мартиросян продюсер, шоумен, телеведущий, комедийный артист

Поклонники шоумена, должно быть, ликуют, ведь некогда резиденту Comedy Club в последнее время пророчили конец карьеры. А тут неожиданный поворот – ведущий вечернего шоу на главном российском телеканале. Вот только, судя по комментарию супруги Гарика Жанны, радоваться пока рано. Жена шоумена не смогла пройти мимо шквала новостей о новой должности возлюбленного, однако поэтому поводу высказалась неоднозначно. Слухи о премьере нового шоу она не подтвердила, но и не опровергла.

"Желтая пресса продолжает прогрессировать. Что еще придумаете, ребят?", – написала Жанна, опубликовав новость одного из изданий о замене Урганта Мартиросяном.

Так что, пока не понятно, увидят ли зрители комика на "Первом канале", а если да, то в какой программе? Сам Гарик комментариев не дает, да и вообще он пропал из соцсетей, из-за чего поклонники забили тревогу: последний пост он выкладывал в конце февраля, а потом ушел в затишье.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2022, 11:46 Источник: Телеграм-канал Jannalevina-martirosyan ✓ Надежный источник

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