"Моему мужу сегодня 84": жена высмеяла доживающего Мартиросяна

В свой день рождения Гарик Мартиросян записал шуточное видео вместе с женой.

Сегодня у Гарика Мартиросяна важный день. Юморист отмечает не только день всех влюбленных, но и свой день рождения. Влюбленные решили отметить этот день так, как это полагается в семье комика. Гарик и его супруга сняли юмористическое видео.

На поздравительном ролике супруга приносит резиденту Comedy Club роскошный торт, украшенный ягодами. Все бы ничего, только вот она зажгла свечи в виде числа 84, хотя Гарику исполнилось 48 лет. Супруг спросил, почему на угощении совершенно не то число? Возлюбленная разъяснила. Оказывается, в магазине не было числа 84, только 48. Затем она уселась на другой край стола начала уплетать огромный рулет, покрытый шоколадом. Так, она заявила: "Моему мужу сегодня восемьдесят четыре". Именно поэтому, по ее словам, она имеет право себя порадовать. Кстати, помимо этих десертов на столе стоял еще один огромный торт, на котором было написано: "С днем рождения, Гарик".

В комментариях принялись поздравлять комика с праздником. "От всей души с днем рождения! Кавказского долголетия, исполнения желаний, семейного счастья", "Поздравляю Гарик Джан, вы классный", "С днем рождения, крепкого здоровья тебе", – написали фанаты.

Напомним, что в последнее время некоторые коллеги Мартиросяна были обижены на него из-за того, что тот не поддержал комика, которого лишили гражданства из-за шутки. Так, один из юмористов заявил, что Гарик доживает свой век, а потому не хочет ввязываться в скандалы, чтобы не подмочить репутацию.

