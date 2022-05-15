"Осуждать или запрещать": Пригожин высказался по поводу звезд с двойным гражданством

Иосиф Пригожин рассказал, как нужно относиться к артистам с двойным гражданством.

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По мнению Иосифа Пригожина, нет ничего плохого в том, что у многих российских звезд есть двойное гражданство. Он считает, что, раз закон не запрещает, значит ничего криминального в этом нет. Также он нейтрально относится к тому, что отечественные артисты в последнее время решили покинуть Россию и переехать в другое место.

Продюсер отметил, что он не следит за мигрирующими коллегами. При этом он добавил, что любит Россию за такие возможности, как наличие зарубежных счетов или двойного гражданство. По его мнению, страна относится демократично к своим жителям.

Иосиф убежден, что путешествовать по миру – вполне нормально в наше время. Главное – возвращаться на Родину. Также он добавил, что знаком с людьми, которые появились на свет и даже жили за бугром, но все равно были русскими и даже стремились вернуться в Россию. "Поэтому осуждать или запрещать не нужно", – заключил он свои рассуждения по поводу двойного гражданства.

Муж Валерии также прокомментировал песенный конкурс "Евровидение", которое в этом году проходит без участия российских артистов. Мужчина убежден, что шоу давно уже погрязло в политике, поэтому он им не интересуется.