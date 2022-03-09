Жизнь 31-летней Дакоты внезапно остановилась: Хотелось кричать

В преддверии собственного праздника еще 31-летняя исполнительница призналась поклонникам, что недавно ее жизнь внезапно остановилась. Женщине хотелось бы, чтобы все было иначе, хотелось бы жить по-другому, как будто все по-прежнему, но это не так и она ничего не может с собой поделать.
"Много раз за эти дни видела ролик из "Титаника", где скрипачи продолжали играть, когда корабль тонул. А мне хотелось кричать..." – разоткровенничалась блондинка.
Дакота мечтала бы, чтобы мужчины побросали свои инструменты и попытались бы хоть как-то спасти тонущих женщин и детей, но те лишь продолжали делать свое дело.
В минуты таких мрачных мыслей Рита пытается осаживать саму себя и вспоминать о том, что каждый должен быть хорош в том, что он уже делает. Она и сама должна быть сильной для своей дочери и людей вокруг, продолжать "подсвечивать путь" своим близким, как делала это раньше. Однако пока у пребывающей в оцепенении звезды никак не получается собраться с силами.
Говоря о планах на день рождения, блондинка рассказала подписчикам в "Инстаграме", что просто встретится в этот день с близкими, чтобы обняться и посмотреть на звезды, так как все остальное сейчас не имеет значения.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Рита Дакота ищет деньги для лечения девочки от рака.