"Очень тяжело": Дакота шокировала новостью о расставании

У звездной пары было огромное количество поклонников, они вдохновляли своей любовью через социальные сети. Теперь Рита шокировала фанатов новость о расставании. Дакота объявила, что из-за конфликтов и непониманий, которые появились в паре, они приняли решение разойтись. Проблемы начались на отдыхе, когда из-за ковида возлюбленные были на расстоянии. "Это было очень тяжело", – высказалась о разлуке Рита.
Стоит отметить, что дочь артистки от Влада Соколовского успела привязаться к Федеору, поэтому расставание она тоже переживает непросто. Такое резкое заявление о расставании фанаты восприняли неоднозначно, некоторые думают, что Дакота просто подогревает интерес к себе перед концертами.
Рита резко высказалась на этот счет, заверив, что предположения неверны.
"Мы с Федей сейчас прошли один из самых острых периодов своей жизни. И он сильно шире, чем просто разлад отношений. Мы раскопали внутри себя столько боли, страхов и травм, о существовании которых не догадывались", – ответила недоброжелателям Дакота.
Напомним, Рита Дакота была в браке с Владом Соколовским, с которым у них родилась дочь Мия, однако отношения сохранить не удалось. Вскоре после разрыва Рита стала встречаться с Федором Белогаем.