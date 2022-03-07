“Как раньше уже не будет”: Придушенная скалкой 56-летняя Андреева стала дышать медленнее

Екатерина Андреева является сторонницей восточных практик и всерьез увлекается массажем так называемым тайцзи-баном. Это такая деревянная палка, напоминающая скалку. По словам специалистов, это волшебное чудо-средство может помочь избавиться от напряжения и даже улучшить работу сосудов. Недавно телеведущая "Первого канала" показала, как использует тайцзи-бан. Так, она проводила скалкой по своей шее, что даже создавалось ощущение, будто она придушивает себя.
"В сложные времена я начинаю дышать медленнее. Хочу проснуться и ощутить, как все вернулось на круги своя. Но как раньше уже не будет", – написала Екатерина в своем "Инстаграм".
Поведение Андреевой вызвало восторг у ее подписчиков. Многие похвалили телеведущую и заявили, что она является для многих примером.