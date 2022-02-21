"Нет слов": Народ в шоке от поступка обколотой Андреевой

Екатерина Андреева вновь поразила подписчиков смелостью, окунувшись в ледяную воду.

Екатерина Андреева – это феномен российского телевидения. Ведущей пятьдесят шесть лет, но при этом выглядит она на тридцать, если не меньше. Секрет молодости, видимо, кроется в активном образе жизни, правильном питании и заботе о коже лица. При этом не боится звезда "Первого канала" и весьма экстремальных развлечений. Так, недавно она совершила, казалось бы, невозможное.

Видимо, телеведущая является сторонницей закаливания, поскольку она решила окунуться не в московскую прорубь, а в Антарктический океан. Причем она не просто занырнула в ледяную воду, а еще и проплыла несколько метров. Даже пингвины от такой смелости, видимо, были в шоке. "И начался кипиш в океане", – написала Екатерина. Это неудивительно, ведь в таких местах купаться рискуют только местные жители – пингвины, морские леопарды и киты. Звезда призналась, что холод океана сначала пробирает до костей, а потом греет. По словам ведущей, температура воды не превышала одного градуса по цельсию.

Фанаты были в шоке от поступка женщины. "Вы отважны как никогда", "Восторг!", "Нет слов", Ну вы даете", – отреагировали люди в комментариях.

Кстати, после грандиозного заплыва Андреева как ни в чем не бывало согрелась в горячей ванне и отправилась на корму корабля глядеть на айсберги. В своем "Инстаграм" она выложила фото, на котором предстала в шортиках и коротком топе. По всей видимости, Екатерина холодов не боится.

Напомним, что телеведущая часто делится с фолловерами процедурами, к которым она прибегает для омоложения. Так, недавно она показала достаточно жуткое видео. Лицо и шея были полностью усыпаны иголками. Видимо, звезда пришла на так называемую иглотерапию.