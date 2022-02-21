Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Прозревшая Гурцкая поведала о своем состоянии: Чувствую себя нормальной
"Целуются взасос с мужиками": поменявшему пол Дроботенко досталось
Зачем Лановой оставался с юной Куликовой один на один в аудитории: признание звезды "Склифосовского"
Рак у 60-летней жены Виторгана появился после встречи с друзьями
партнеры
Понедельник
21 февраля
Лента новостей
06:04
"Нет слов": Народ в шоке от поступка обколотой Андреевой
04:05
День Захария Серповидца: народные приметы 21 февраля
01:36
Сбежавшая из России Бузова поразила вульгарным видом
23:15
"Маразм подкрался незаметно": 55-летняя Штурм вышла к людям в магазине в кружевных трусиках
20:10
"Хоть плюй в глаза": взлохмаченная Собчак показала почерневшее лицо
18:12
"Живот уже не скрыть": округлившаяся Тодоренко подогрела слухи о беременности
18:06
Как Россия ставит рекорд по продажам многоэтажек при высоком спросе на частные дома
18:02
"Дырки в теле": Моргенштерн шокировал признанием после сплетен о разводе
17:51
Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву
17:27
Точно Наташа: Раскрыта личность новой пассии Илона Маска
17:26
Как легко сэкономить на ЖКХ
17:22
Народ в ужасе от китайской модели: Робот или человек?
17:20
Лепса застали за интимным занятием с молодой блондинкой
16:54
С главы Евросовета сбили спесь после угроз России
16:41
Не уберегли: 95-летнюю Елизавету II раздавила смертельная болезнь
16:32
Постаревшая Алферова впервые вышла на подиум после ковида: Зал ахнул!
16:30
"Отказываюсь продолжать": оскандалившийся Киркоров выдвинул условие на шоу "Маска"
16:24
Жительница Белгородской области ушла под землю на глазах у прохожих
15:46
Втянутая в скандал Бузова покрылась пятнами: Лицо белое, грудь красная
15:08
Беременность Фриске трагически закончилась: отец сообщил страшную новость
15:01
"Стараются получить любовь": Ради кого Светличная предала старшего сына
14:32
Вскрылась тайная страсть Вертинского к известной актрисе
14:30
Трагедия для украинского народа: Зеленский об отношениях с Россией
14:14
Грандиозный обман, разоблачение и обещания воспитывать: вся правда о романе Шаляпина и Калашниковой
14:06
"Чем-то приходится жертвовать": Почему Аршавин бросил детей от бывших жен
13:53
Стоянов раскрыл тайны шоу "Маска": Все серьезно
13:21
"Так уютно": Со скандалом бросившая банщика Волочкова показала нового мужика
13:07
"Не грузила своей проблемой": Миронова о последних днях сгоревшей от рака Брик
13:02
Показавший страстные ласки с Медведевой Милохин испугался беременности партнерши
12:55
Посиневшая до неузнаваемости Волочкова вызвала оторопь: Выпивки достаточно
12:45
Сборная России по хоккею завоевала серебро на Олимпиаде-2022
12:24
На грани развода: Анна Седокова показала интимное видео с мужем и ошарашила признанием
12:12
"Сама его впустила": вскрылись страшные подробности убийства жены Невзорова
11:57
Впала в истерику: В семье перенесшей рак Донцовой новая трагедия
11:41
Пагубно самонадеянна: Успенская точит зуб на оплевавшую ее Бузову
11:27
"Какое счастье!": Манукян принимает поздравления с рождением ребенка
11:17
"Мокрая киска": в Сети всплыли снимки гибкой Асмус в ванной
10:57
Голос становится не таким: Чудом выжившая МакSим страдает от последствий страшной болезни
10:44
Екатерина Климова вышла в люди с призывом на интимном месте: решилась на крайние меры
10:38
Молодежь не хочет умирать за псевдоидеи Киева: почему Украина призывает на войну стариков
08:23
Миддлтон нарушила еще одно строгое правило Елизаветы II
06:38
Известный артист заикнулся о ребенке от Анны Седоковой
04:03
"Нельзя так": Билан публично отчитал своего малыша
02:19
Кому достанется имущество сгоревшей от рака Брик: Стало известно имя наследника
00:16
День святителя Парфения: Что нельзя делать 20 февраля
22:34
36-летняя Барановская призналась в чувствах к молодому певцу
21:47
"Горько!": Барановская объявила о свадьбе с Киркоровым
20:14
"Подлецы и мерзавцы": разгневанная Тарасова плюнула в членов МОК
17:56
Сестра раскрыла тайну ЭКО Жанны Фриске
17:53
Злостный нарушитель: вскрылась грязная правда о жене Джигана
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Живу без тебя дольше, чем с тобой": появилось душераздирающее обращение Собчак
"Горько!": Барановская объявила о свадьбе с Киркоровым
Высоцкая без прикрас произвела фурор своим видом
Россия может атаковать Украину в короткие сроки – глава Пентагона
Жена сбежавшего из России Моргенштерна объявила страшную новость: Я не переживу
Трагедия для украинского народа: Зеленский об отношениях с Россией
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Нет слов": Народ в шоке от поступка обколотой Андреевой

"Нет слов": Народ в шоке от поступка обколотой Андреевой

Екатерина Андреева вновь поразила подписчиков смелостью, окунувшись в ледяную воду.
прочитано 148 раз

Екатерина Андреева – это феномен российского телевидения. Ведущей пятьдесят шесть лет, но при этом выглядит она на тридцать, если не меньше. Секрет молодости, видимо, кроется в активном образе жизни, правильном питании и заботе о коже лица. При этом не боится звезда "Первого канала" и весьма экстремальных развлечений. Так, недавно она совершила, казалось бы, невозможное.

ПО ТЕМЕ

Бенефис Костолевского и "потухшая" Андреева: что говорят зрители о сериале "Серебряный волк"

 Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

Видимо, телеведущая является сторонницей закаливания, поскольку она решила окунуться не в московскую прорубь, а в Антарктический океан. Причем она не просто занырнула в ледяную воду, а еще и проплыла несколько метров. Даже пингвины от такой смелости, видимо, были в шоке. "И начался кипиш в океане", – написала Екатерина. Это неудивительно, ведь в таких местах купаться рискуют только местные жители – пингвины, морские леопарды и киты. Звезда призналась, что холод океана сначала пробирает до костей, а потом греет. По словам ведущей, температура воды не превышала одного градуса по цельсию.

Фанаты были в шоке от поступка женщины. "Вы отважны как никогда", "Восторг!", "Нет слов", Ну вы даете", – отреагировали люди в комментариях.

Кстати, после грандиозного заплыва Андреева как ни в чем не бывало согрелась в горячей ванне и отправилась на корму корабля глядеть на айсберги. В своем "Инстаграм" она выложила фото, на котором предстала в шортиках и коротком топе. По всей видимости, Екатерина холодов не боится.

Напомним, что телеведущая часто делится с фолловерами процедурами, к которым она прибегает для омоложения. Так, недавно она показала достаточно жуткое видео. Лицо и шея были полностью усыпаны иголками. Видимо, звезда пришла на так называемую иглотерапию.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Екатерина Андреева. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 21 февраля 2022, 06:04 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Сама его впустила": вскрылись страшные подробности убийства жены Невзорова

Женщина не ожидала предательства
Политика

Трагедия для украинского народа: Зеленский об отношениях с Россией

Политик выступил с речью
Шоу-бизнес

"Какое счастье!": Манукян принимает поздравления с рождением ребенка

Блогеру приписывают роман
Шоу-бизнес

Постаревшая Алферова впервые вышла на подиум после ковида: Зал ахнул!

Актриса великолепна

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году

Здоровье

В России за сутки выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Хирург дал рекомендации по предотвращению тромбоза после COVID-19
В России вновь выявили свыше 180 тысяч новых случаев COVID-19

Спорт

Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву
Сборная России по хоккею завоевала серебро на Олимпиаде-2022
"Подлецы и мерзавцы": разгневанная Тарасова плюнула в членов МОК
"Это было сделано сознательно": Кабаева взорвалась из-за допинг-скандала с Валиевой

Регионы

В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
Последствия обрушения исторического здания в Петербурге попали на видео
В Нижегородской области из-за неубранного снега рухнула крыша жилого дома
Боксер из Саратова избил возлюбленную за просьбу о помощи
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+