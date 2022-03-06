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Шоу-бизнес
"Малышка не выживет": родившая от Соколовского Дакота ищет деньги для лечения девочки от рака

"Малышка не выживет": родившая от Соколовского Дакота ищет деньги для лечения девочки от рака

Согласно статистике, смертность от рака в мире высокая: ежегодно погибает более 4,5 миллиона мужчин и 3,5 миллиона женщин. При этом преимущественно погибают лица старшего возраста (60-70 лет). Но рак не щадит и детей. О беде рассказала участница "Фабрики звезд-5", бывшая жена Влада Соколовского Рита Дакота.
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9 марта Рите исполнится 32 года. Но какой праздник, когда вокруг такие события! Да еще сегодня Дакота занята поисками денег для лечения от рака ребенка.

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 Рита Дакота

Рита Дакота певица, композитор

"В любой беде оставаться человеком, – плачет Рита. – Пожалуйста, кто сколько сможет, без нас малышка не выживет, это в прямом смысле сейчас вопрос жизни и смерти".

"Мы собрали без малого 3 миллиона, не хватает еще 6, – вздыхает Рита. – Я прошу. Я умоляю, пожалуйста, давайте сделаем невозможное и дособираем эти чертовы 6 миллионов за неделю. Мы так уже делали ни раз. Сейчас снова очень надо".

Малышка Марина Дуденко, которой помогает Рита, всего на полтора годика старше ее собственной дочери Мии, рожденной от певца Влада Соколовского. "Обещали помочь со сбором обеспеченные люди, которые в секунду перестали таковыми быть, – сожалеет Рита в "Инстаграме". – И не помогли. А времени ждать, когда все образуется, у малышки попросту нет. Нам надо отправить ее Израиль к середине марта, а ни то беда… Рак окончания военных действий не ждет, ребята. Нейробластома беспощадна".

Нейробластома – злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток предшественников симпатической нервной системы. Она является самой частой злокачественной экстракраниальной солидной опухолью детского возраста.

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Рита Дакота. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 6 марта 2022, 12:57 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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