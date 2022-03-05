Пережившая шесть выкидышей звезда "Дома 2" заговорила о рождении ребенка

Надежда Ермакова не раз хотела стать мамой, однако сделать это не получалось.

Звезда "Дома 2" публично рассказывала о проблемах со здоровьем, которые мешают ей родить ребенка. Девушка признавалась, что пережила шесть выкидышей из-за низкой способности к вынашиванию плода. Однако Ермакова, судя по всему, не теряет надежды стать мамой: накануне она заговорила о беременности – но пока в будущем.

Участница телестройки сейчас активно готовится к свадьбе с 22-летним Даниэлем Чистовым, который, к слову, младше ее на 15 лет. Девушка не скрывает, что с будущим мужем уже обсуждает появление в семье ребенка и, несмотря на юный возраст своего избранника, она не сомневается, что он будет хорошим отцом. Поняла она это, когда увидела, как Даниэль общается с детьми, которые приезжают на телестройку с бывшими участниками: к каждому парень относится с трепетом и заботой.

А вот по поводу качеств Надежды, как матери, ее жених в шутку говорит так: "У тебя черствый характер, ты принципиальная, резкая. Мы будем как добрый и злой полицейский". Но сама она все это считает ерундой, потому что важен не характер, а отношение к своему ребенку.

"Любая мама хочет дать своему малышу самое лучшее. Поэтому, когда мы говорим о ребенке, который, безусловно, будет желанным, я знаю, что отдам ему всю свою любовь, заботу и ласку", – поделилась мыслями Ермакова.

