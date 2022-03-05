"Отняли свободу и отдых": звезда "Дома-2" оправдалась за издевательства над собственной матерью

Накануне у матери Круглыхиной был день рождения, и бывшая звезда реалити публично поздравила дорогую именинницу в своем инстаграм-аккаунте. Добрые пожелания в адрес матери благодарная дочь сопроводила оправданиями за так называемые издевательства.
"Когда кто-то спрашивает, зачем мы маму мучаем, навесили детей, отняли свободу и отдых, мама всегда отвечает: "Я сама так выбрала," – оправдалась многодетная звезда телестройки.
Судя по всему, эти слова были обращены к тем многочисленным подписчикам, которые осуждают женщину за то, что она якобы издевается над матерью, свалив на нее своих детей. Мария Круглыхина уверена, что для ее матери общение с внуками – настоящее счастье, а такая жизнь – ее собственный выбор.