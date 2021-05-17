"Похоже на страшный сон": беременная звезда "Дома-2" намекнула на развод

Мария Круглыхина ждет ребенка от своего супруга. Однако пользователи убеждены, что в отношениях пары наметился разлад.

Все началось еще в прошлом году. Тогда поклонники начали беспокоиться за семью дивы. Дело в том, что они убеждены: супруг звезды "Дома-2" вовсе не рад скором прибавлению в семье.

Мария Круглыхина отказывалась комментировать слухи и игнорировала все вопросы поклонников. Однако в последнее время в ее популярном блоге в "Инстаграм" все чаще стали появляться пессимистичные публикации, что насторожило всех неравнодушных. Печальные мысли дивы вызывали большой отклик у подписчиков, но теперь она сделала заявление.

Звезда "Дома-2" опубликовала трогательное фото с детьми на фоне церкви. Она рассказала, что сейчас проходит через тяжелые испытания. Ничего объяснять она не стала, подчеркнув, что все "похоже на страшный сон". Мария отметила, что некоторые события она пока не в силах понять и принять, а потому их нужно отпустить. Дива призвала прекратить пытать ее.

Поклонники тут же разглядели намек на развод и активно поддержали Марию. "Силища у Вас, Маша! Держитесь", "Дай Бог Вам силы, мужества, смирения", "Держитесь, Мария, Вы такая молодец! Ваше от Вас не уйдет", "Маша! Жизнь не рухнула! Выдохните, гоните все плохие мысли", "Маша, сил Вам! Сейчас главное выносить малыша!", "Машенька, обнимаю! Все наладится", – писали они.

