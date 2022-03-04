В Сети всплыл редкий снимок оголившейся принцессы Дианы

С личностью принцессы Дианы связано немало скандалов в королевской семье Великобритании.

Она всегда была самобытной и, благодаря своему волевому нраву, отличалась от всех членов самой знаменитой семьи в стране. В открытом доступе есть не мало фотографий, на которых принцесса предстает в провокационных образах или делает то, что не следует королевской особе: например, участвует в веселых стартах своих детей.

На днях в Сети появился еще один снимок экс-супруги принца Чарльза, который ранее еще не видел свет. Он получился не менее провокационным, ведь леди Ди для фотосессии выбрала атласное платье, которое обнажает ее левую руку и плечо, слегка засвечивая декольте. Как оказалось, снимок был сделан еще в конце 80-х, тогда матери Уильяма и Гарри было всего 27 лет. Автор фотографии – Дэвид Бейл – среди всех королевских фотографов именно ему Диана отдавала предпочтение.

Несмотря на то, что работа Бейла вошла в список самых знаковых снимков королевской семьи за последние 200 лет, многие интернет-пользователи оказались им шокированы и сочли его неудачным. Поклонники заметили, что на нем королева людских сердец выглядит грустной и подавленной. А кто-то из комментаторов раскритиковал прическу экс-супруги принца Чарльза: якобы она ее старит. Ну, и конечно же, пользователи не смогли не заметить сходство Уильяма с его покойной мамой.