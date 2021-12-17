"Были конфликты": Что скрывает вражда принцев Гарри и Уильяма

Отношения монарших наследников раскыты. Принц Гарри и принц Уильям не теряют близкого контакта.

Сыновья леди Дианы кажутся поклонникам непримиримыми соперниками, которые терпеть не могут друг друга. В прессе не раз обсуждались бурные разногласия между герцогами и их странные выходки. Как сообщали таблоиды, принц Гарри и принц Уильям не смогли найти общий язык даже на открытии памятника покойной матери.

Королевский эксперт Стюарт Пирс уверен, что вражда королевских отпрысков — не более чем раздутая сказка. По его мнению, в СМИ была создана видимость раздора между братьями, которая не соответствует действительности.

По словам Пирса, в реальности герцоги постоянно поддерживают связь, как близкие любящие родственники. Он уверен, что принц Гарри и принц Уильям ежедневно общаются по телефону, несмотря на рабочую занятость и разные часовые пояса. "Всякий раз, когда у них появляется возможность, а это ближе к концу дня, в WhatsApp отправляется текстовое сообщение", — уточнил эксперт.

Биограф считает, что королевские внуки пошли разными дорогами жизни — выбрали разного рода семьи и профессиональные перспективы. Теперь они уже не так близки, как в детстве, но пропасти в отношениях принца Гарри и принц Уильяма не сформировалось. "У них были конфликты, как и у всех братьев и сестер, незначительные конфликты" — объявил Стюарт Пирс.