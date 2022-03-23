Бегству Нюши из России нашли объяснение: Вопрос удобства

Известно, что артистка недавно вернулась из ОАЭ, и вновь собралась обратно в жаркую страну. Певица Нюша объясняет это тем, что ее мужу Игорю Сивову необходимо часто летать по работе, а из России делать это в настоящее время неудобно.
Поклонники переживают, что это может негативно сказаться на карьере исполнительницы. Яна Муратова в беседу с "Дни.ру" не разделяет их опасений.
Блогер предположила, что певице Нюше действительно удобнее совершать перелеты из Дубая. "Я не думаю, что специально из России этого делать не хочет, тем более, она любит страну и именно здесь стала известной!", – высказалась Яна Муратова.
Она уверена, что перелеты в Дубай никак не отразятся на карьере звезды. Никакой глобальной катастрофы в этом блогер не видит. "Артисты – всегда народ востребований, и им бывает часто нужно оперативно быть в других городах или странах. Я уверена: вопрос удобства – это главная мотивация Нюши", – резюмировала Яна Муратова.
Напомним, ранее в семье певицы Нюши произошло радостное событие. Артистка стала мамой во второй раз. Если первые роды дались звезде нелегко, то во второй раз все прошло отлично. Сама артистка призналась, что ей во всем помогал супруг Игорь Сивов, благодаря чему она чувствовала себя спокойно и уверенно.