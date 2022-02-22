"Следующий шаг – развод": пузатая Нюша откровенно заговорила об отношениях с мужем

Нюша во всю делится с поклонниками подробностями личной жизни, однако часть фанатов осудила звезду за излишнюю откровенность.

В семье певицы Нюши недавно произошло торжественное событие – женщина стала мамой во второй раз. Если первые роды дались звезде нелегко, то во второй раз все прошло как по маслу. Сама артистка отметила, что ей во всем помогал супруг Игорь Сивов, благодаря чему она чувствовала себя как за каменной стеной.

Накануне в сторис своего "Инстаграм" Нюша решила подробно рассказать об отношениях с супругом. Она поведала, что искала того партнера, с которым почувствует себя "за мужем". Ей было важно, чтобы избранник заботился о ней и разделял семейные обязанности. Также она проработала ошибки прошлых отношений, чтобы не повторить их вновь.

Позже Нюша опубликовала фотографию в своем микроблоге. На снимке она позирует еще с большим животом, видимо, на последних сроках беременности вместе с мужем. "В сториз затронула тему наших с Игорем отношений, конечно же, не просто так – я хочу, чтобы в этих историях вы смогли увидеть себя...ведь многие ситуации повторяются. А еще думаю провести эфир на тему "Наши правила в отношениях"", – написала звезда.

Многие поклонники с радостью восприняли весть Нюши. "Да, нужен эфир", "Спрашиваешь еще?)))", "Как психологу, мне было бы интересно послушать, как выстраиваются ваши отношения. Отличная идея", – написали фанаты.

Однако некоторые посчитали, что артистке не нужно выносить сор из избы, так как это может в будущем навредить отношениям. "Нет. Это ваше личное дело. Когда все на публику показывают свои отношения, следующий шаг идет развод", "Зачем это знать, счастье любит тишину, "Не дай Бог, мы хотим песни, а не личную жизнь с Игорем", "Нюша...это уже никому не интересно...будь скромнее", – написали пользователи сети.