Нюша бросилась оправдываться после внезапного бегства из России

Многие представители отечественного шоу-бизнеса покинули Россию за последние полтора-два месяца. В их число входит певица Нюша.
Недавно стало известно, что артистка вместе с супругом Игорем Сивовым переселилась в Дубай. Знаменитость решила обратиться к поклонникам посредством нового канала для связи — телеграма.
Выглядит так, будто Нюша бросилась оправдываться перед подписчиками после внезапного бегства из страны. Певица поведала, что на данный момент не знает, когда сможет вернуться домой.
Кроме того, завсегдатай хит-парадов объяснила, с чем связано подобное решение. Нюша поведала, что ее супруг регулярно ездит по заграничным командировкам. В текущих условиях из России затруднительно летать по миру, поэтому выбор возлюбленным пал на Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что в семье певицы Нюши произошло радостное событие. Артистка стала мамой во второй раз.
Если первые роды дались звезде нелегко, то во второй раз все прошло отлично. Сама артистка призналась, что ей во всем помогал супруг Игорь Сивов, благодаря чему она чувствовала себя спокойно и уверенно.