"Проблемный ребенок": Пышка из "Дома-2" рассказала о сложных отношениях с младшим братом

В прошлом году мать звезды телестройки, которая родила ее в 15 лет, умерла. Встал вопрос, с кем останется несовершеннолетний брат, Саше предлагали взять опеку над ним. Черно отказалась, так как посчитала это непосильной ношей. Сейчас с братом Саша не поддерживает общения, она рассказала, что он обращается к ней исключительно по материальным вопросам.
"Максимально проблемный ребенок. Пытался развести меня на 25к, врет, матерится, курит. Оскорбляет людей ни за что. И если честно, я думаю был причастен к тому, что случилось год назад. Всегда пишет из-за денег. Когда я ему их давала, покупал Алкоголь и сигареты. Когда был у нас, нашла нож. Обижает малышей. Возможно, я не права. Но это мое мнение на данный момент (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала пышка из "Дома-2".
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Саша Черных спровоцировала слухи о второй беременности.