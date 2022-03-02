Пережившая шесть выкидышей звезда "Дома-2" шокировала новостью о свадьбе

Звезда "Дома-2" Надежда Ермакова призналась поклонникам, что воссоединилась со своим возлюбленным Даниэлем Чистовым после конфликта. Примирению поспособствовал приезд в гости на телестройку мамы и сестры мужчины.
В своем "Инстаграм" Ермакова призналась, что две недели в разлуке они оба переживали тяжело. Теперь Ермакова и ее кавалер, который на десять лет ее младше, снова готовятся к свадьбе. Пара погружена в приятные хлопоты.
"Кто-то осудит, кто-напишет гадости, а кто-то из вас от души за нас порадуется. Потому что самое главное в жизни это любовь) Я счастлива, выводы мы сделали, идем дальше) Теперь в ускоренном темпе начинаем подготовку к свадьбе!" – написала звезда "Дома-2".
Стоит отметить, что Надежда Ермакова пытается выйти замуж уже не в первый раз. Отношения с мужчинами у нее не клеятся. Первый возлюбленный ей изменял – это стало для нее потрясением.
Звезда "Дома-2" ранее открыто рассказала о проблемах со здоровьем. По словам Ермаковой, у нее было шесть выкидышей из-за низкой способности к вынашиванию плода. Но нынешний возлюбленный поддерживает ее и старается подбодрить несмотря ни на что.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что 37-летняя Надежда Ермакова сбежала от жениха прямо перед свадьбой.