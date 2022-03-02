Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание
"Опоздали": Народ потерял Сотникову из-за ковида
"Главная сила!": Красотка из "Уральских пельменей" вывалила обнаженную грудь
Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача
партнеры
Среда
2 марта
Лента новостей
19:45
Когда закончится военная спецоперация на Украине – ответил эксперт Баранец
19:09
"Не позволю!": дочь Галича встала грудью на защиту театра Табакова
19:07
Профессор Альтштейн заявил о приближении конца пандемии COVID-19
19:00
Российская делегация направилась на место встречи с представителями Украины
18:38
Втюхивают огнетушители: жителей Подмосковья предупредили о новом виде мошенников
18:29
Авербух рассказал о конфликте с Арзамасовой
17:58
Едва разняли: звезда турецкой "Черно-белой любви" Ибрагим Челиккол подрался на съемках
17:43
Пережившая шесть выкидышей звезда "Дома-2" шокировала новостью о свадьбе
17:30
День святителя Льва и масленичный "широкий разгул": приметы 3 марта
17:23
"Качайте попу!": безмятежная Кравец дала дельный совет встревоженным спецоперацией на Украине
17:12
"В удовольствие, все роскошно": как живут дети Марины Александровой от известного режиссера
16:55
"Хочется ему по лбу стукнуть": Кудрявцева раскрыла подробности отношений с молодым мужем
16:55
Какая судьба ждет в России обвиняемых по уголовным делам националистов
16:34
Герой шоу "Холостяк" вступит в брак с мужчиной
16:25
Юрмала, Кипр и Израиль: как введенные жесткие санкции повредят летнему отдыху Пугачевой
16:23
Потусторонние силы выжили звезду "Друзей" из дома
16:14
В офисе Зеленского назвали точную дату второго раунда переговоров с Россией
16:13
Два провальных брака, дочь от миллиардера и связь с Земфирой: личная жизнь скрытной Литвиновой
16:08
Проклова не смогла восстановиться после инсульта
15:56
Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам без ультиматумов России
15:47
Покалеченная женихом Елена Воробей сбежала из России: Выкарабкиваюсь из этого
15:33
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
15:32
"Включили заднюю": почему Запад отказывается от заявленной военной помощи Украине
15:29
Кто сколько может: вдова и 8 детей собирают деньги на похороны звезды "Бригады"
14:58
Боня поглумилась над назвавшим украинцев иранцами Байденом: Поддержка бесценна
14:53
Канцлер ФРГ Шольц: НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине
14:53
Лавров: Украина тянет время с переговорами по указу США
14:53
Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже
14:31
В Подмосковье не будет ажиотажа на спрос продуктов
14:26
"Женат и пятеро детей": Новый ухажер Семенович оказался подлым жуликом
14:24
Россиянам посоветовали вкладывать сбережения в золото
14:22
В Кремле заявили о необходимости избавиться от нацистов на Украине
14:20
"Обозвали украинской шл…": Лариса Лужина подверглась атаке
14:02
Не смог сдержать слез: После заявления о разводе Малафеев вернулся в семью
13:57
Куда сходить в Москве: самые интересные события праздничных дней весны
13:46
"Заняться нечем?": актер сериала "САШАТАНЯ" призвал Зеленского не звонить его жене
13:45
"Справиться с обидой и болью": Перенесшая операцию Семенович заговорила о проблемах
13:43
Собчак объяснила свое бегство из России: Я лечу
13:39
С украинской делегацией нет связи со вчерашнего дня – политолог Воскресенский
13:10
Власти Польши начали захват недвижимости русских дипломатов
13:06
Названа причина приостановки выдачи льготной ипотеки
13:01
"Последний наш разговор, кричала ему, что он нужен мне": Марина Александрова сообщила о трагедии
12:54
Идет бойня: почему люди стали ненавидеть друг друга после начала спецоперации на Украине
12:49
В Кремле назвали дату переговоров делегаций России и Украины
12:28
В Польшу с Украины прибыло более 450 тысяч беженцев
12:09
Лишился работы: Решена судьба сильно сдавшего Малахова на телевидении
12:04
Собчак покидает Россию
12:03
Мать родила ее в 40 лет, а отец не признал: что стало с единственной дочкой Нееловой
11:57
Мэр города Жолквы в Львовской области "вылавливает" беженцев-мужчин
11:51
Пленные украинские солдаты сообщили о плохой координации своих войск
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Федеральные телеканалы отказались от рекламы с Галкиным
"Освобождение от должностных обязанностей": заговорили о ближайшем будущем Зеленского
Войска ДНР зашли в Мариуполь: главное за ночь о спецоперации на Украине к 2 марта
Путин запретил россиянам переводить валюту за рубеж
Собчак покидает Россию
"Уничтожение" российской бронетехники: Разоблачен очередной фейк о спецоперации на Украине
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Пережившая шесть выкидышей звезда "Дома-2" шокировала новостью о свадьбе

Пережившая шесть выкидышей звезда "Дома-2" шокировала новостью о свадьбе

Поклонники с интересом следили за драматичными отношениями Надежды Ермаковой и ее возлюбленным. Наконец пара вышла на новый уровень.
прочитано 306 раз

Звезда "Дома-2" Надежда Ермакова призналась поклонникам, что воссоединилась со своим возлюбленным Даниэлем Чистовым после конфликта. Примирению поспособствовал приезд в гости на телестройку мамы и сестры мужчины.

ПО ТЕМЕ

"Замуж любой ценой?": Пережившей шесть выкидышей звезде "Дома-2" сделали предложение

 Новости "Дом-2"

Сюжеты Новости "Дом-2"

В своем "Инстаграм" Ермакова призналась, что две недели в разлуке они оба переживали тяжело. Теперь Ермакова и ее кавалер, который на десять лет ее младше, снова готовятся к свадьбе. Пара погружена в приятные хлопоты.

"Кто-то осудит, кто-напишет гадости, а кто-то из вас от души за нас порадуется. Потому что самое главное в жизни это любовь) Я счастлива, выводы мы сделали, идем дальше) Теперь в ускоренном темпе начинаем подготовку к свадьбе!" – написала звезда "Дома-2".

Стоит отметить, что Надежда Ермакова пытается выйти замуж уже не в первый раз. Отношения с мужчинами у нее не клеятся. Первый возлюбленный ей изменял – это стало для нее потрясением.

Звезда "Дома-2" ранее открыто рассказала о проблемах со здоровьем. По словам Ермаковой, у нее было шесть выкидышей из-за низкой способности к вынашиванию плода. Но нынешний возлюбленный поддерживает ее и старается подбодрить несмотря ни на что.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что 37-летняя Надежда Ермакова сбежала от жениха прямо перед свадьбой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: www.instagram.com / ermakovan
Автор: 2 марта 2022, 17:43 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Старая гвардия: кто из "золотого состава" вернулся в шоу "Дом-2"

комментарии

Ответить:

666
Пожаловаться Ответить
Новая эпоха!Жидовня вырождается!Жидовки не способны размножаться!Жидо-ермак удали жидо-ммааттккуу и просто еебббииссь Истинно!
Гость975267
Пожаловаться Ответить
Проклятая ббблляяддь!
Гость969466
Пожаловаться Ответить
Нашла себе молоденького мальчишку почти вдвое моложе ее. Нормальные мужики давно на нее не смотрят. Чего уж мелочиться брала бы из детского сада.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Два провальных брака, дочь от миллиардера и связь с Земфирой: личная жизнь скрытной Литвиновой

О чем молчит актриса
Спецоперация на Украине

Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам без ультиматумов России

Дипломат не знает, когда состоится следующая встреча

Шоу-бизнес

"Я долго молчала": Пропавшая после рассказа о смертельной болезни Варум сделала признание

Народ забил тревогу
Шоу-бизнес

Собчак покидает Россию

Появилась информация

Гороскоп

Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года

Здоровье

Профессор Альтштейн заявил о приближении конца пандемии COVID-19
Когда ждать улучшения ситуации с коронавирусом в России: Мнение иммунолога
Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса

Спорт

Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь
Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины
Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе

Регионы

Втюхивают огнетушители: жителей Подмосковья предупредили о новом виде мошенников
В Подмосковье не будет ажиотажа на спрос продуктов
В Балашихе пьяные дебоширы угрожали расправой продавцам магазина
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+