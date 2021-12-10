"Замуж любой ценой?": Пережившей шесть выкидышей звезде "Дома-2" сделали предложение

Одной из самых давних участниц проекта "Дом-2" является Надежда Ермакова. Она пыталась построить любовь с несколькими мужчинами на телестройке, но лишь один стал ее женихом. Отношения 37-летней звезды завязались с 22-летним Даниэлем Чистовым. Многим зрителям казалось, что эти два человека несовместимы.
Надежда Ермакова отчаянно пыталась обрести счастье в личной жизни. Она откровенно признавалась на всю страну, что пережила шесть выкидышей, а мужчины не выдерживали такого испытания и сбегали от нее.
Фанаты твердили блондинке, что ждать чего-то серьезного от слишком молодого парня бесполезно, но он все-таки сделал ей предложение. Звезда шоу "Дом-2" опубликовала в "Инстаграм" снимок обручального кольца.
Далеко не все порадовались за теледиву. Комментаторы решили, что Даниэль Чистов попал в западню, о которой потом пожалеет. Надежду Ермакову обвинили в том, что она насильно склонила избранника к женитьбе, ведь жених годится ей в сыновья.
"Самой не противно, Надюха? Выклянчила предложение, аж стыдно за тебя. Каково будет стоять в ЗАГСе и понимать, что за уши женишь на себе пацана? Его мать тебя не принимает. Детей сейчас никто из его семьи не хочет. Он скоро припомнит тебе это и укорит. Замуж любой ценой?" — написала зрительница шоу "Дом-2".