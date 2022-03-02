"Справиться с обидой и болью": Перенесшая операцию Семенович заговорила о проблемах

Артистка всегда с трепетом вспоминает свое спортивное прошлое. Она не просто занималась фигурным катанием, а тренировалась профессионально и получила звание мастера спорта международного класса. Естественно, не следить за ситуаций на Олимпиаде Анна не могла.
Семенович выразила свою поддержку российской спортсменке Камиле Валиевой, которая попала в громкий допинг-скандал и столкнулась с серьезными проблемами. Фигуристке всего 15 лет, а она оказалась под огромным давлением со стороны тренеров, поклонников, Олимпийского комитета и журналистов.
"От всего сердца желаю Камиле, чтобы эта ситуация ее не сломала. Важно не упустить момент и обратиться за помощью к спортивному психологу, чтобы справиться с обидой и болью, снять стрессовую ситуацию", – высказалась Анна.
Она вспомнила свой опыт и поделилась, что тогда не было таких проблем с допингом. Семенович объяснила, что фигуристам в принципе не нужны препараты, так как они не бегают и не поднимают тяжести. В свое время артистка принимала витамины, так как из-за требований к фигуре спортсменки мало едят.
Недавно Анна Семенович стала куратором школы фигурного катания в Кирове. Она планирует принимать активное участие в жизни подопечных – общаться с родителями, распределять детей на направления, давать наставления и помогать справляться с трудностями.
Ранее "Дни.ру" писали, что Анна Семенович перенесла пластическую операцию.