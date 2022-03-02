Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание
"Опоздали": Народ потерял Сотникову из-за ковида
"Главная сила!": Красотка из "Уральских пельменей" вывалила обнаженную грудь
Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача
партнеры
Среда
2 марта
Лента новостей
14:31
В Подмосковье не будет ажиотажа на спрос продуктов
14:26
"Женат и пятеро детей": Новый ухажер Семенович оказался подлым жуликом
14:24
Россиянам посоветовали вкладывать сбережения в золото
14:22
В Кремле заявили о необходимости избавиться от нацистов на Украине
14:20
"Обозвали украинской шл…": Лариса Лужина подверглась атаке
14:02
Не смог сдержать слез: После заявления о разводе Малафеев вернулся в семью
13:57
Куда сходить в Москве: самые интересные события праздничных дней весны
13:46
"Заняться нечем?": актер сериала "САШАТАНЯ" призвал Зеленского не звонить его жене
13:45
"Справиться с обидой и болью": Перенесшая операцию Семенович заговорила о проблемах
13:43
Собчак объяснила свое бегство из России: Я лечу
13:39
С украинской делегацией нет связи со вчерашнего дня – политолог Воскресенский
13:10
Власти Польши начали захват недвижимости русских дипломатов
13:06
Названа причина приостановки выдачи льготной ипотеки
13:01
"Последний наш разговор, кричала ему, что он нужен мне": Марина Александрова сообщила о трагедии
12:54
Идет бойня: почему люди стали ненавидеть друг друга после начала спецоперации на Украине
12:49
В Кремле назвали дату переговоров делегаций России и Украины
12:28
В Польшу с Украины прибыло более 450 тысяч беженцев
12:09
Лишился работы: Решена судьба сильно сдавшего Малахова на телевидении
12:04
Собчак покидает Россию
12:03
Мать родила ее в 40 лет, а отец не признал: что стало с единственной дочкой Нееловой
11:57
Мэр города Жолквы в Львовской области "вылавливает" беженцев-мужчин
11:51
Пленные украинские солдаты сообщили о плохой координации своих войск
11:48
Пытающаяся вернуться в Россию из Европы Захарова из "Кадетства": Время заканчивается
11:42
Господи, спаси: Жена Резника страстно молится о рабе Божием Владимире Жириновском
11:26
В Минобороны России заявили о взятии под контроль Херсона
11:13
Аналитик Баранов: Западные соседи рады прибрать к рукам часть Украины
11:01
"Будто ранняя стадия беременности": Врач вынес вердикт засветившей огромное пузо Бузовой
10:58
"Одним гадом меньше": Известная артистка в пух и прах разнесла Урганта
10:58
"Нужно изолировать": Как родные мать и сын пытались упечь тяжелобольную Казьмину в психушку
10:49
Сыновья отказались от Юрия Стоянова: что с ними стало
10:29
Проблемы с памятью: Байден назвал украинцев иранцами
10:21
"Отсутствие продаж": заговорили о затухающей карьере попавшего в скандал Баскова
10:12
Украинские войска обстреляли здания школы и больницы в Донецке
10:11
"Мама твоя еще не сдохла?": дочь Заворотнюк цинично добивают украинские подонки
09:58
Известный рэпер покупает дом Робби Уильямса
09:23
Брухуновой нет: 76-летнего Петросяна засняли с новой молодой красоткой
09:20
Военный эксперт Юлин о тактике ВСУ: Военное преступление
09:18
Раскрыты планы Киева на бесчинствующих мародеров: Пополнение рядов военнослужащих
09:07
Сбербанк уходит с европейского рынка
08:42
Войска ДНР зашли в Мариуполь: главное за ночь о спецоперации на Украине к 2 марта
08:40
"Я долго молчала": Пропавшая после рассказа о смертельной болезни Варум сделала признание
08:38
Мошенники стали вымогать у россиян деньги на "помощь" беженцам
06:17
К чему снится слон
04:14
Уставшая Кудрявцева подсела на таблетки
02:03
Нетребко и Гергиев остались без заработка за границей
23:59
Оголившей упругую грудь Славе в траурном халатике устроили травлю
21:53
Эксперт Соломатина заявила о риске дефицита импортных лекарств в России
21:45
Генпрокуратура России потребовала заблокировать "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь"
21:23
Фриске ответила на вопрос об имени будущей дочери
20:43
Федеральные телеканалы отказались от рекламы с Галкиным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Федеральные телеканалы отказались от рекламы с Галкиным
Сбежал в США, получил американское гражданство и решил стать президентом: как живет Александр Гордон
"Освобождение от должностных обязанностей": заговорили о ближайшем будущем Зеленского
Путин запретил россиянам переводить валюту за рубеж
"Уничтожение" российской бронетехники: Разоблачен очередной фейк о спецоперации на Украине
Почему Украина не торопится договариваться с Россией – объяснил политолог Дзермант
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Справиться с обидой и болью": Перенесшая операцию Семенович заговорила о проблемах

"Справиться с обидой и болью": Перенесшая операцию Семенович заговорила о проблемах

Анна Семенович в прошлом была фигуристкой.

Продолжение: "Женат и пятеро детей": Новый ухажер Семенович оказался подлым жуликом

прочитано 197 раз

Артистка всегда с трепетом вспоминает свое спортивное прошлое. Она не просто занималась фигурным катанием, а тренировалась профессионально и получила звание мастера спорта международного класса. Естественно, не следить за ситуаций на Олимпиаде Анна не могла.

ПО ТЕМЕ

"Бомба!": Пышногрудая Семенович облизала длинный причиндал

"Жира практически нет": довольная Семенович вышла на связь после операции

 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Семенович выразила свою поддержку российской спортсменке Камиле Валиевой, которая попала в громкий допинг-скандал и столкнулась с серьезными проблемами. Фигуристке всего 15 лет, а она оказалась под огромным давлением со стороны тренеров, поклонников, Олимпийского комитета и журналистов.

"От всего сердца желаю Камиле, чтобы эта ситуация ее не сломала. Важно не упустить момент и обратиться за помощью к спортивному психологу, чтобы справиться с обидой и болью, снять стрессовую ситуацию", – высказалась Анна.

Она вспомнила свой опыт и поделилась, что тогда не было таких проблем с допингом. Семенович объяснила, что фигуристам в принципе не нужны препараты, так как они не бегают и не поднимают тяжести. В свое время артистка принимала витамины, так как из-за требований к фигуре спортсменки мало едят.

Недавно Анна Семенович стала куратором школы фигурного катания в Кирове. Она планирует принимать активное участие в жизни подопечных – общаться с родителями, распределять детей на направления, давать наставления и помогать справляться с трудностями.

Ранее "Дни.ру" писали, что Анна Семенович перенесла пластическую операцию.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 марта 2022, 13:45 Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

комментарии

Ответить:

Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом
Пожаловаться Ответить
Князь Юсупов уже знал: Убей сумасшедшего Рас-Путина - спаси Россию!
Рас-Путин был убит в ночь на 17 декабря 1916 года во дворце Юсуповых на Мойке
это актуально и сегодня:
Убей сумасшедшего Рас-Путина в Кремле, спаси Россию!
Гитлера сегодня зовут ПУТИН.
Путин не хочет мира. Никто не нападает на Россию.
Русские уже поняли:
Это война!
для yкраинцев это великая отечественная война,
для русских это вторoй Афганистан
Вместо того, чтобы использовать ресурсы их большой страны.
Но они не могут этого сделать, потому что власть в их стране принадлежит мафии и агентам КГБ
Слава Украине 💙💛
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спецоперация на Украине

Идет бойня: почему люди стали ненавидеть друг друга после начала спецоперации на Украине

Комментарий психолога
Шоу-бизнес

"Мама твоя еще не сдохла?": дочь Заворотнюк цинично добивают украинские подонки

Какая мерзость!
Спецоперация на Украине

Мэр города Жолквы в Львовской области "вылавливает" беженцев-мужчин

Подписан указ

Шоу-бизнес

Господи, спаси: Жена Резника страстно молится о рабе Божием Владимире Жириновском

Пророк всея России

Гороскоп

Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года

Здоровье

Когда ждать улучшения ситуации с коронавирусом в России: Мнение иммунолога
Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений

Спорт

"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь
Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины
Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе
Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву

Регионы

В Подмосковье не будет ажиотажа на спрос продуктов
В Балашихе пьяные дебоширы угрожали расправой продавцам магазина
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+