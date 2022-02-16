"Жира практически нет": довольная Семенович вышла на связь после операции

Экс-солистка группы "Блестящие" перенесла липосакцию рук и зоны подбородка. Сегодня артистка решила показаться поклонникам в "Инстаграме" и поделиться с ними промежуточным результатом своего преображения. Анна Семенович призналась, что уже довольна своим отражением в зеркале, но в будущем результат будет еще более впечатляющим, так как полностью отек уйдет только через пару месяцев.
Певица рассказала, что ее руки уже стали заметно тоньше и выглядят более подтянутыми. Кожа не висит и довольно хорошо сокращается. Откачка жира на лице тоже, судя по всему, прошла успешно.
"На подбородке и шее жира практически нет," – написала довольная Семенович под собственным фото из клиники.
Также Семенович обратила внимание подписчиков на то, как важна реабилитация после подобной операции. Этот этап лечения дает большой результат, поэтому пренебрегать им не стоит.
Ранее Анна Семенович объясняла поклонникам, что она решилась на операцию исключительно из любви к себе. Певица знала о своих проблемных местах, усовершенствовать которые не получалось при помощи одной лишь физкультуры, поэтому она и обратилась к пластическому хирургу. 1 марта у Анны Семенович день рождения, и к этой дате певица обещала поклонникам удивить всех еще более роскошной фигурой.
Ранее "Дни.ру" публиковали жуткие снимки откачавшей жир Анны Семенович.