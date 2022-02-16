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Шоу-бизнес
"Жира практически нет": довольная Семенович вышла на связь после операции

"Жира практически нет": довольная Семенович вышла на связь после операции

Две недели назад Анна Семенович решилась на усовершенствование собственного тела.
прочитано 90 раз

Экс-солистка группы "Блестящие" перенесла липосакцию рук и зоны подбородка. Сегодня артистка решила показаться поклонникам в "Инстаграме" и поделиться с ними промежуточным результатом своего преображения. Анна Семенович призналась, что уже довольна своим отражением в зеркале, но в будущем результат будет еще более впечатляющим, так как полностью отек уйдет только через пару месяцев.

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Перебинтованная после операции Семенович не может работать

Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Певица рассказала, что ее руки уже стали заметно тоньше и выглядят более подтянутыми. Кожа не висит и довольно хорошо сокращается. Откачка жира на лице тоже, судя по всему, прошла успешно.

"На подбородке и шее жира практически нет," – написала довольная Семенович под собственным фото из клиники.

Также Семенович обратила внимание подписчиков на то, как важна реабилитация после подобной операции. Этот этап лечения дает большой результат, поэтому пренебрегать им не стоит.

Ранее Анна Семенович объясняла поклонникам, что она решилась на операцию исключительно из любви к себе. Певица знала о своих проблемных местах, усовершенствовать которые не получалось при помощи одной лишь физкультуры, поэтому она и обратилась к пластическому хирургу. 1 марта у Анны Семенович день рождения, и к этой дате певица обещала поклонникам удивить всех еще более роскошной фигурой.

Ранее "Дни.ру" публиковали жуткие снимки откачавшей жир Анны Семенович.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 февраля 2022, 02:28 Источник: Инстаграм • Требует проверки
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Анна Семенович выставила напоказ большой живот

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