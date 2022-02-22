"Бомба!": Пышногрудая Семенович облизала длинный причиндал

Анна Семенович удивила поклонников необычным роликом.

Артистка активно ведет свой блог и показывает подписчикам, как проводит время. Анна показала видео из шикарного ресторана, в котором отдыхала с подругой. Семенович решила поделиться с фанатами интересной подачей блюд. Девушки заказали жаренную спаржу в кляре и трюфельный соус.

Анна с удовольствием продемонстрировала, как облизывает, а потом откусывает длинный "причиндал", который немного согнулся под тяжестью панировки. "Это очень вкусно! Бомба!", – радостно констатировала артистка. Для похода в заведение Семенович выбрала платье с глубоким декольте, подчеркивающим ее пышный бюст.

Ранее Анна Семенович перенесла пластическую операцию. Артистка сделала липосакцию рук и зоны подбородка, она показала подписчикам промежуточный результат и рассказала, что уже очень довольна результатом. Пока эффект виден не полностью, потому что отек уйдет через пару месяцев. Теперь Анна планирует уделять много сил реабилитации, чтобы конечный результат был максимально близок к идеальному.

Перед тем, как лечь на операцию, Семенович объяснила, что причиной стала исключительно любовь к себе. Анна знает о проблемных зонах, которые не убираются в спортзале, поэтому она решила обратиться за помощью к хирургам. Артистка решила сделать себе своеобразный подарок на день рождения.