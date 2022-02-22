Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина
Оставивший Пугачеву ни с чем Галкин публично признался в чувствах молодой
Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару
Разврат на всю страну: Красотка из "Уральских пельменей" повертела голым задом
партнеры
Вторник
22 февраля
Лента новостей
12:57
"Бомба!": Пышногрудая Семенович облизала длинный причиндал
12:46
Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву
12:46
Почувствовавшая силу Борисова избила мужика: Очень мощный удар
12:28
В России за сутки коронавирусом заболели 135 172 человек
12:24
С 1 марта в России не будет участков с "временным" статусом
12:07
Что выгоднее: купить квартиру или снимать?
12:05
Звезда сериала "Серебряный волк" оказалась в состоянии шока из-за Игоря Костолевского
12:01
"Совмещают секс и хайп": что связывает Волочкову с новым ухажером
11:59
46-летняя Милла Йовович беременна в четвертый раз
11:55
"Врезались лоб в лоб": Звезда Comedy Woman Сысоева разбилась в Барселоне
11:41
Бросила мужей, родила от тайного любовника и растит пятерых детей одна: личная жизнь Порошиной
11:35
Всплыли подробности о состоянии распухшей Долиной: Могут травмировать
11:23
Мерзко обманутая Лядова сорвала куш в суде: Целое состояние
11:19
Бесплодие, отказавшие ноги и исчезновение с экранов: испытания актрисы Елены Цыплаковой
11:16
СМИ: в Госдуме рассказали о признании ДНР и ЛНР в пределах одноименных областей
11:15
"Любимый и дорогой": Разведенка Бородина воссоединилась с бывшим
11:02
Медведев высказался об отношении России к западным санкциям: Проходили и давно перестали бояться
11:01
Какая нежность: Газманов-младший наконец-то показал своего внебрачного сына
10:59
Диетолог назвал способ есть сладкое с минимальным риском для здоровья
10:24
"Назло Харламову": раскрепощенная Асмус отдалась голому мужику
10:20
"Я весь запикал!": Лазарев снял на камеру первый раз с мужчиной
10:16
Брошенная перед родами звезда "Дома-2" избавилась от ребенка: Мать-кукушка
09:46
"Хотят нажиться на фамилии": один из возможных сыновей Абдулова попался на вранье
09:17
"Похороненную заживо" МакSим подло предали самые близкие: Удалила из жизни
09:15
"Я тебя люблю": Долина рассекретила близость с женатым артистом
09:09
"Знаю, чем это грозит": Ломоносова предупредила 15-летнюю дочь о тяжелых последствиях
08:51
Зеленский подчеркнул незыблемость границ Украины: Они останутся такими
08:36
"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание
07:25
Как правильно стирать одежду
07:02
Почему после коронавируса чувствуется запах гари – объяснил врач
06:39
Кардинально изменившаяся дочь Порошиной шокировала россиян
04:09
К чему снится затмение
02:21
Объявлено об исчезновении Меган Маркл
01:14
Российские войска отправлены в Донбасс
00:17
Каменских похвасталась роскошным особняком
22:55
Не только признание: на что Россия пошла ради спасения Донбасса
22:35
Срочно: Путин объявил о признании ДНР и ЛНР
22:29
Курс доллара резко взлетел
22:27
Путин: Вступление Украины в НАТО станет угрозой для России
22:14
"Знаем поименно": Путин велел покарать убийц русских в Одессе
21:28
В центре Москвы водитель такси сбил ребенка и скрылся с места ДТП
21:09
Россия будет добиваться от Запада ответов на главные вопросы – Лавров
20:58
Ползут на коленях и утопают в снегу: Попавших в пургу россиян сняли на видео
20:49
В Москве принимавшего ванну подростка убило током
20:27
Билана заподозрили во вранье о зависимости: Постанова
20:27
Медведев предрек "запредельное давление" со стороны Запада после признания Россией ДНР и ЛНР
19:51
Любвеобильную Волочкову вывели на чистую воду: Есть определенная выгода
19:47
"Я не вижу другого пути": Лавров о признании независимости ДНР и ЛНР
19:38
В Челябинске мужчина сжег автомобиль незнакомца на почве ревности
18:44
В Самаре водитель иномарки сбил присевших на дороге пешеходов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Срочно: Путин объявил о признании ДНР и ЛНР
Российские войска отправлены в Донбасс
"Маразм подкрался незаметно": 55-летняя Штурм вышла к людям в магазине в кружевных трусиках
Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву
Телеведущий Соловьев не сдержал слез в прямом эфире
"Знаем поименно": Путин велел покарать убийц русских в Одессе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Бомба!": Пышногрудая Семенович облизала длинный причиндал

"Бомба!": Пышногрудая Семенович облизала длинный причиндал

Анна Семенович удивила поклонников необычным роликом.
прочитано 30 раз

Артистка активно ведет свой блог и показывает подписчикам, как проводит время. Анна показала видео из шикарного ресторана, в котором отдыхала с подругой. Семенович решила поделиться с фанатами интересной подачей блюд. Девушки заказали жаренную спаржу в кляре и трюфельный соус.

ПО ТЕМЕ

"Жира практически нет": довольная Семенович вышла на связь после операции

Эффект от пластики Семенович вызвал оторопь: Худое лицо и толстое тело

 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Анна с удовольствием продемонстрировала, как облизывает, а потом откусывает длинный "причиндал", который немного согнулся под тяжестью панировки. "Это очень вкусно! Бомба!", – радостно констатировала артистка. Для похода в заведение Семенович выбрала платье с глубоким декольте, подчеркивающим ее пышный бюст.

Ранее Анна Семенович перенесла пластическую операцию. Артистка сделала липосакцию рук и зоны подбородка, она показала подписчикам промежуточный результат и рассказала, что уже очень довольна результатом. Пока эффект виден не полностью, потому что отек уйдет через пару месяцев. Теперь Анна планирует уделять много сил реабилитации, чтобы конечный результат был максимально близок к идеальному.

Перед тем, как лечь на операцию, Семенович объяснила, что причиной стала исключительно любовь к себе. Анна знает о проблемных зонах, которые не убираются в спортзале, поэтому она решила обратиться за помощью к хирургам. Артистка решила сделать себе своеобразный подарок на день рождения.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 февраля 2022, 12:57 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Семенович выставила напоказ большой живот

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание

Они разъехались
Шоу-бизнес

Сын обокрал родную мать, а дочь даже не знает русский язык: какими выросли дети Андрейченко

Как живут наследники актрисы
Шоу-бизнес

Билана заподозрили во вранье о зависимости: Постанова

Поведение певца проанализировали
Шоу-бизнес

"Я весь запикал!": Лазарев снял на камеру первый раз с мужчиной

Было непросто

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году

Здоровье

В России за сутки коронавирусом заболели 135 172 человек
Почему после коронавируса чувствуется запах гари – объяснил врач
В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях "омикрона" у детей
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

Спорт

Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву
Попавшая в допинг-скандал Валиева объявлена победителем
Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву
Сборная России по хоккею завоевала серебро на Олимпиаде-2022

Регионы

В Челябинске мужчина сжег автомобиль незнакомца на почве ревности
В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
Последствия обрушения исторического здания в Петербурге попали на видео
В Нижегородской области из-за неубранного снега рухнула крыша жилого дома
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+