"Едят друг друга": скандалиста Киркорова вывели на чистую воду

Один из самых крупных скандалов, который уже много лет припоминают поп-королю, связан с журналисткой Мариной Яблоковой. Киркорова обвинили в избиении девушки, что вызвало огромный общественный резонанс. Тогда в суде артиста защищал звездный адвокат Александр Добровинский.
Правозащитник вспомнил, как происходил процесс и что уладить конфликт удалось за несколько дней. "Шоу-бизнес — это такой клубок скорпионов, они там хорошо едят друг друга. И тоже понятно, почему, и так далее", – вывел на чистую воду Киркорова и его коллег адвокат.
Недавно снимок сдавшего Филиппа Киркорова шокировал народ. Жуткое фото певца появилось в телеграм-канале юмориста Ильи Соболева. На нем сильно расплывшийся Филипп Бедросович запечатлен с отросшей щетиной и странной прической. "Спокойной Киркорочи", – подписал снимок Соболев.
Ранее Филипп Киркоров рассказал об обидном прозвище времен брака с Аллой Пугачевой. Из-за значительной разницы в возрасте артиста называли "мужем бабушки, но не дедушкой", такое сравнение в 27 лет его не сильно задевало. А вот сравнение с дедушкой от Регины Тодоренко на шоу "Маска" ему уже не понравилось, собственно, тогда он и вспомнил историю из прошлого.