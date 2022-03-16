Жуткое фото расплывшегося Киркорова вызвало оторопь

В сложившейся ситуации артист решил остаться в стороне и воздерживаться от комментариев, насколько это возможно. Филипп Бедросович пока не собирается уезжать, как сделали многие его коллеги, но точной информации о том, что он остается на родине с детьми, тоже нет.
Несмотря на свое молчание, Киркоров все-таки смог привлечь внимание к своей персоне. Жуткое фото певца появилось в телеграм-канале юмориста Ильи Соболева. На нем сильно расплывшийся Филипп Бедросович запечатлен с отросшей щетиной и странной прической. "Спокойной Киркорочи", - подписал снимок Соболев.
Фото вызвало оторопь у некоторых поклонников. "А ведь в детстве Филипп Бедросович был для меня крашем", "Это Валентин Киркоров, старший сын", "Удачных снов! ", "Чтобы он тебе приснился", "Маме отправлю", – ударились в юмор комментаторы.
Ранее Филипп Киркоров рассказал, что во времена брака с Аллой Пугачевой у него было обидное прозвище. Из-за значительной разницы в возрасте артиста называли "мужем бабушки, но не дедушкой". История певец вспомнил, когда Регина Тодоренко назвала его "дедушкой" в эфире шоу "Маска".