"Все плохо, ничего хорошего нет": Карьере украинских артистов вынесли приговор

С началом спецоперации положение звезд шоу-бизнеса сильно ухудшилось, многие из них ушли в подполье и хранят молчание, другие вовсе уехали за рубеж. Некоторые артисты украинского происхождения высались против происходящего, в связи с чем их карьера на территории России под угрозой.
Музыкальный критик Алексей Остудин прокомментировал положение дел таких артистов, как Верка Сердючка, Ани Лорак, Artik & Asti. Он дал крайне неутешительный прогноз, буквально подписал приговор их карьере. "Я оцениваю их состояние как очень плохое. Все плохо, ничего хорошего нет. А как может быть иначе?", – высказался эксперт.
Остудин объяснил, что популярность украинских артистов у российской аудитории связано просто с тем, что они делали качественный контент. В процентном соотношение, по его мнению, их было на сцене немного. "Они зарабатывали здесь очень много денег, но не потому, что захватили рынок. Они предоставляли качественный и интересный продукт. В самых разных жанрах: рок, поп", – заключил Алексей.
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