Лишившаяся ребенка звезда "Дома-2" Артемова поделилась радостью: Забрала свою девочку

Выпускница реалити-шоу лишилась ребенка еще в феврале, когда ее муж – Евгений Кузин забрал девочку и отвез в гости к своим родителям, которые проживают в Новороссийске. Из-за удаленности места жительства бабушки и дедушки встречи с дочерью для звезды на какое-то время были затруднены. Только в середине марта Саша Артемова отправилась за дочкой и теперь наконец воссоединилась с любимой наследницей.
Экс-участница "Дома-2" тут же поделилась своей радостью с подписчиками и призналась, что очень скучала по своей Александрии (так зовут девочку).
"Забрала свою девочку. Как же я ждала встречи," – просияла знаменитость.
В подтверждение своих слов Артемова опубликовала фото наследницы, находящейся на заднем сидении автомобиля – снимок появился у "Вокруг ТВ". Опасающаяся недобрых взглядом мать скрывает лицо дочери, поэтому показывает ее лишь со спины.
Напомним, что Артемова и Кузин больше не являются парой – их брак затрещал по швам еще в 2020 году. У супругов возникло много недопониманий, и восстановить отношения они, судя по всему, так и не смогли. Экс-избранники разъехались, но официально оформлять развод не стали, опасаясь, что это может плохо отразиться на общей дочери. Сейчас супругов связывают дружеские отношения, и они вместе воспитывают Александрию.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как бросившая дочь и мужа Саша Артемова развлеклась с толпой.