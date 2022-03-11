"Бурного секса и достойных мужчин": Бросившая дочь и мужа Артемова развлеклась с толпой

Брак Саши Артемовой и Евгения Кузина оказался на грани еще в 2020-м году.

Экс-участники телестройки два года назад ошарашили поклонников новостью о том, что в их отношениях пошла трещина. Тогда Евгений признался, что у них с супругой прошла любовь, но они должны во что бы то ни стало сохранить семью ради дочери. Поклонники все еще надеятся на то, что гармония в союзе кумиров вернется, но, судя по всему, пока это не случилось. Совместных фотографий они не публикуют, да и важные события переживают порознь.

На днях Саша Артемова отмечала свой день рождения, и решила в честь этого события бросить свою дочь с мужем дома и закатить шумную вечеринку. На мероприятии собралась толпа подруг звезды телестройки: она призналась, что гостей было так много, что она не со всеми успела сфотографироваться. По словам Артемовой, этот день рождения бы не похож на другие, потому что она впервые в своей жизни получила пожелания не о хорошем самочувствии.

"Все этом году почему-то желают мне не здоровья, а бурного секса и достойных мужчин. Видимо, когда черту 26 переходишь, уже другие запросы и желания", – рассказала экс-участница "Дома 2".

Судя по фотографиям с мероприятия, Евгений Кузин там так и не появился. Не исключено, что мужчина просто в этот день решил устроить молодой маме выходной и остался сидеть с дочерью, пока Артемова отрывается.