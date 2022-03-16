Дима Билан попал в больницу: Готовят к операции

У 40-летнего Димы Билана возникли проблемы со здоровьем, требующие медицинского вмешательства.

Чтобы предотвратить различные слухи о себе, Дима Билан вышел на связь со своими поклонниками в "Телеграме" и рассказал, что он находится в больнице. В медучреждение артист попал после обследования всего организма, которое мужчина прошел недавно, вернувшись из отпуска на Мальдивах.

Судя по всему, обследование показало, что необходимо делать операцию – тянуть стало некуда. Некая проблема со здоровьем существовала у Димы Билана уже довольно давно, но он не раз откладывал ее решение по объективным причинам. После дважды перенесенного ковида проблема еще больше обострилась.

Артист хотел сделать операцию еще в прошлом году, но у него было много работы и обязательств, теперь же он стал чуть свободнее и решил вплотную заняться здоровьем. Билан рассказал, что на этот раз операция точно состоится – она запланирована на послезавтра. Сейчас медики как-то готовят звездного пациента к хирургическому вмешательству. Свой диагноз и прочие подробности госпитализации музыкант разглашать не стал.

Дима Билан признался, что он довольно закрытый человек, поэтому ему сложно делиться такими вещами. Однако он пошел на это, чтобы его поклонники узнали о его госпитализации из первых уст и не переживали. Артист выразил надежду на то, что все пройдет благополучно, и призвал людей беречь свое здоровье.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что постаревший седой Дима Билан изменился до неузнаваемости.