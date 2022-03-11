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Шоу-бизнес
"Дед какой-то": Постаревший седой Билан изменился до неузнаваемости

"Дед какой-то": Постаревший седой Билан изменился до неузнаваемости

40-летний Дима Билан всегда отличался своей моложавой внешностью. Однако его свежее фото вызвало шок у многих пользователей Сети.
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Исполнитель опубликовал в своем инстаграм-аккаунте обращение к поклонникам. Он напомнил, что в свете последних событий соцсеть может быть заблокирована на территории России. Дима Билан заверил, что их связь с фанатами на этом не прерывается и предложил, чтобы не потеряться, перейти в доступные социальные сети.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Певец отметил, что продолжит делиться с публикой творчеством. При этом он разместил снимок, на котором предстал очень изменившимся – с поседевшей бородой. Некоторые подписчики посчитали, что перемены Диме Билану не к лицу.

"Без бороды было бы лучше", "Дед какой-то", "Я его и не узнала сразу", "Боль во взгляде", – высказались фолловеры. Однако преданные поклонники заявили, что Дима Билан им нравится в любом виде.

Напомним, ранее музыкант угодил в громкий скандал из-за одного из своих выступлений. Многие заметили, что на концерте артист вел себя очень странно – его походка была шаткой, а речь заторможенной. Некоторые посчитали, что певец употребил перед выходом на сцену алкоголь. Сам Дима Билан позже заявил, что очень устает из-за напряженного рабочего графика.

Как писали "Дни.ру", в интервью Ксении Собчак певец признавался в том, что может позволить себе выпить спиртного. Психолог Лина Дианова тщательно разобрала их беседу и сделала свои выводы.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2022, 19:16 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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